Experto revela tres criptomonedas "ganga" que estarían por "empezar a volar": ¿cuáles son?

Una de las criptomonedas señaladas fue VeChain (VET), un activo enfocado en la gestión de la cadena de suministro, que cuenta con una baja capitalización pero que sus gráficos podrían presagiar un próximo rally. Apenas en la última semana obtuvo un crecimiento de 4,16%.

Y es que el par comercial VeChain contra Bitcoin (VET/BTC) muestra señales crecientes tras mantener un soporte de u$s0.09. En la última semana, el Bitcoin tuvo una variación negativa del 2,41%, por lo que, si el par se establece en la zona de precios, el criptoactivo podría dispararse hasta 0.0000045 BTC, con un valor de u$s0.21, un movimiento alcista de más de 100%.

Otra de las criptomonedas a seguir de cerca según el trader es el sistema operativo basado en blockchain Tron (TRX). También en su operación comparativa con Bitcoin, DonAlt analizó que el par TRX/BTC probó éxitosamente un nivel de soporte clave en el marco de tiempo semanal en 0.0000015 BTC (u$s0.07), por lo que, si TRX/BTC mantiene la misma tendencia, el experto podría verlo subiendo hasta u$s0.14, representando también un alza mayor al 100%.

Mientras que, por su parte, el analista de FXStreet, Akash Girimath, es otro de los gurús que estuvo acertando en sus predicciones, y que recientemente había indicado que los gráficos se expresaban hacia una subida exponencial de Cardano. Ahora, destacó otras dos criptomonedas que valen menos de u$s0.50 y con un potencial alcista superior al 200%.

Se trata de la cripto SafeMoon, la cuál confirmó que su precio marcó ya tres máximos y cuatro mínimos desde el 21 de mayo. Por lo tanto, reslató que la conexión de estos puntos de oscilación mediante líneas de tendencia muestra la formación de un patrón de cuña descendente en el gráfico de 12 horas. Además, según él, las últimas cuatro veces que SafeMoon logró este nivel, su valor de mercado se revalorizó entre un 25% y un 55%.

Criptomonedas: ¿qué son?

¿Qué son y para qué se pueden usar las criptomonedas?

En principio, como su nombre lo indica, las criptomonedas están desarrolladas en el mundo digital y son para ser utilizadas principalmente en la economía digital global, que tanto avanzó en los últimos meses de pandemia. También se las conoce como criptodivisas o criptoactivos.

Cripto es porque este dinero digital se intercambia mediante el uso de una criptografía. La misma está cifrada, por eso cada operación digital es más segura que una tradicional.

Cada transacción es un archivo en una base de datos, que cuenta con claves públicas del remitente y el destinatario y la cantidad de monedas transferidas.

Una vez que la transacción es confirmada por los usuarios los denominados "mineros" son los únicos que las marcan como legítimas resolviendo un rompecabezas criptográfico. Después, cada nodo de la red lo agrega a su base de datos. La base de datos que le da sustento no es una reserva que se guarda en un lugar único y físico sino que puede ser descargada por los usuarios.

Por eso es que cada cambio debe ser registrado, sino no tiene sustento. Esto último quiere decir que todas las operaciones de compra-venta o intercambio están registradas, que son rastreables y que cuentan con un comprobante.

Las criptomonedas se compran, venden o intercambian en "exchanges" o casas de intercambio y también se pueden "minar". Pero es necesario aclarar que todas las representaciones físicas que vemos de las criptomonedas o los Bitcoin, así sea en una fotografía, un video, o en un pequeño objeto similar a una moneda, no tienen valor real. Son solo una representación gráfica de un activo que es 100% digital.

La gran diferencia entre las monedas tradicionales y las criptomonedas es que son descentralizadas. No las regula ninguna nación ni Banco Central, sino que se sostienen por el valor y los consensos que logran sus usuarios.

Esto, en comparación con las monedas tradicionales emitidas por una autoridad nacional, las vuelve un poco más independientes de las crisis económicas o de la inflación que sufra un determinado país.

En este ecosistema financiero descentralizado no hay una entidad que dicte las normas sino que los usuarios de criptomonedas pueden realizar, por ejemplo, Bitcoin Improvement Proposal (BIP), es decir, sugerencias para mejorar el protocolo, en este caso de los Bitcoin. Cuando se logra consenso en torno de una propuesta, se comienza a aplicar a la criptomoneda en cuestión.

Otra gran diferencia es que al ser una moneda descentralizada, las ciptomonedas no se rigen por ninguna política monetaria particular. El Bitcoin por ejemplo es una criptomoneda de la cual se sabe desde su fundación que habrá en total 21.000.000 y no está derivado de la emisión que realice ningún país.

Esas criptomonedas quedan registradas en una gran base de datos compartida y completamente trazable llamada "blockchain" o "cadena de bloques", otra de las grandes diferencias con la moneda tradicional.

Diferencias: criptomonedas, moneda virtual y dinero digital

Qué son las criptomonedas y por qué no son dinero digital o moneda virtual

Ahora que ya sabés qué son las criptomonedas, también es necesario explicar que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) aclaró hace poco las diferencias entre criptomonedas, moneda virtual y dinero digital.

Dinero digital hace referencia a todo medio de intercambio monetario por el ciberespacio. Por ejemplo, si realizás una transferencia electrónica de un banco u otro, estás usando dinero digital. Dicho en otras palabras, el dinero digital es dinero real pero expresado en la web.

Hoy mismo, por ejemplo, estás usando dinero digital cuando pagás en un comercio. Tu tarjeta de crédito es una vieja forma de dinero digital. Se basa únicamente en el valor abstracto de una moneda, aún cuando la misma se sustenta en rangos auténticos de la economía.

Por otra parte, la moneda virtual no es dinero real expresado en la web sino que solo tiene valor de intercambio dentro de su contexto digital. Quizás, el mejor ejemplo al respecto lo tenemos en las monedas virtuales que se usan bajo determinados términos de intercambio en los videojuegos.

Finalmente, ¿qué son las criptomonedas y cómo se diferencian del dinero virtual o de una moneda digital?

Una criptomoneda es una suerte de moneda virtual que puede tener valor comercial. Estas se gestan a partir de potencia de minado, para lo cual las personas deben poner a trabajar computadoras para lograr producirlas.

Hay que indicar que las criptomonedas no tienen un ente emisor específico. Reducen el costo de transacción, ya que no necesitan de mediación. Tampoco requieren de agentes financieros. Estas se basan solo en el mundo digital.