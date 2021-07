Informe de mercado de PrimeXBT: qué puede pasar con Bitcoin, las acciones y el valor del petróleo

El precio del Bitcoin no tuvo una buena semana, ya que la moneda luchó por salir de los tramos más bajos del rango de los 30.000 dólares. Sin embargo, incluso con esta débil acción del precio y una gran franja de cortos.

Pero, las noticias son mixtas, ya que ha habido una caída bastante grande en el volumen general de criptomonedas y un aumento en las entradas de los exchanges de Bitcoin. Sin embargo, las noticias del Continente americano continúan siendo positivas, ya que los reguladores de valores brasileños aprobaron su primer ETF de ETH, mientras que PayPal elevó los límites de criptomonedas para sus clientes de EEUU a 100.000 dólares por semana sin un límite de compra anual.

Square también ha esbozado planes de construir una plataforma de desarrollo abierta centrada en la creación en la cadena de bloques de Bitcoin de servicios DeFi. Esto podría aumentar el uso de BTC y ayudar a que las criptomonedas sean mucho más convencionales.

Por otra parte, en el mercado de valores de EEUU, terminó la semana con una nota más baja después de que los inversores retiraron algo de dinero de la mesa en una semana mixta que vio un USD más fuerte a pesar de las garantías del presidente de la Fed, Powell, de que la Fed aún está muy lejos de alterar su política.

A mitad de semana, los mercados cayeron después de la publicación de las cifras de inflación explosiva, que registraron un aumento de 5,4% interanual y 0,9% mensual, muy por encima de las expectativas, y el mayor aumento interanual desde 2008. Sin embargo, después de la garantía del presidente de la Fed en su testimonio ante la Cámara de Servicios Financieros, los mercados se calmaron y recuperaron algunas de sus pérdidas, con la excepción de las acciones tecnológicas.

La Fed espera que la inflación se modere a pesar de los datos actuales del Índice de precios al consumidor (IPC) y del Índice de precios al productor (PPI) más altos de lo esperado. Powell afirma que, a pesar de que las condiciones en el mercado laboral están comenzando a mejorar, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que se produzcan más avances sustanciales, y opina que la inflación ha "aumentado notablemente" debido principalmente a factores temporales y retrocederá en unos cuantos meses.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses han caído en respuesta al mensaje moderado de Powell, cayendo a 1,295%, mientras que los 3 principales índices estadounidenses terminaron la semana a la baja incluso con la publicación el viernes de las cifras de las ventas minoristas, que resultaron mejores de lo esperado, pero que no lograron elevar las acciones. Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% en junio, muy por encima de las expectativas de una caída del 0,4%. Durante la semana, el Dow Jones cayó un 0,5%, el S & P cayó un 1%, mientras que las acciones tecnológicas continuaron siendo afectadas, con el Nasdaq con el peor desempeño con una caída del 1,8%.

Los metales preciosos se mantuvieron planos durante la semana después de recuperar sus ganancias obtenidas a mediados de la semana. El oro comienza la nueva semana sin cambios en alrededor de 1.813 dólares, mientras que la plata ha superado su mínimo reciente de 25,50 dólares y parece que se dirige a la baja.

El petróleo fue el de peor desempeño más consistente entre las materias primas, cayendo a un mínimo de 70 dólares después de un doble golpe de noticias sobre el aumento de la oferta y el aumento del inventario de petróleo crudo fuera de EEUU.

Los precios del petróleo comenzaron a caer el miércoles después de que Reuters informó que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habían llegado a un convenio para desbloquear un acuerdo OPEP + e impulsar los suministros mundiales de petróleo, y vieron más acciones hacia el sur después de que EEUU informó de un importante inventario de crudo. El petróleo está comenzando la nueva semana todavía a la defensiva, cotizando cerca de los 70 dólares.

El mercado de divisas vio una acción sorpresiva del banco central la semana pasada, con el Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) dejando la tasa de efectivo oficial sin cambios en 0,25% como se esperaba, pero sorprendentemente anunciando que cesará su programa de compra de activos. Esto ha provocado que el NZD/USD se dispare por encima de los 0,70 dólares, preparando el escenario para nuevas ganancias en el dólar neozelandés.

El Banco de Canadá también redujo el estímulo monetario, pero su ajuste fue menos significativo en comparación con el RBNZ. Redujeron las compras de bonos por segunda vez consecutiva en 1.000 millones de dólares por semana, que fue más que el pronóstico de consenso para una reducción general de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, a diferencia del dólar neozelandés, el dólar canadiense se debilitó en lugar de fortalecerse debido a la liquidación del precio del petróleo.

Esta semana, el Banco Central Europeo (BCE) será el próximo banco central que se reunirá, el jueves 22 de julio. Si bien no se esperan cambios en las políticas, los traders tienen en cuenta la reunión durante la cual se podría ver una volatilidad más alta de lo habitual en el comercio de pares con el EUR.

El volumen de operaciones en criptoactivos cae un 40% desde mayo

Los volúmenes de comercio de criptomonedas disminuyeron significativamente en junio según los datos. Los volúmenes negociados disminuyeron al menos un 40% mes a mes, y las operaciones al contado y de derivados sufrieron debido a la represión minera y comercial en China, entre otros factores. La volatilidad resultante parece haber hecho que muchos traders perdieran interés. El volumen de búsqueda de Google en BTC y otros criptoactivos también ha caído drásticamente, con el volumen de búsqueda en varios temas relacionados con la criptografía en el punto más bajo del año.

A medida que el mercado busca un catalizador, los rumores de que las grandes empresas habían comprado BTC comenzaron a circular la semana pasada.

Quizás evocado por la fábrica de rumores para incitar un poco de entusiasmo positivo en el precio de BTC, a principios de la semana pasada escuché el rumor de que Apple había comprado 2.500 millones de dólares en BTC y, a mediados de la semana, el objetivo se había cambiado a Microsoft después de que Apple no hiciera ningún anuncio sobre el asunto. No hace falta decir que Microsoft tampoco mencionó nada. Los rumores ni siquiera lograron causar una fluctuación en el precio del BTC ya que la mayoría de los traders no lo creyeron.

Aumenta el valor de las transacciones de la red ETH

Sin embargo, a pesar de la caída en el precio y la falta general de interés, el valor de la transacción en la cadena de bloques ETH ha seguido aumentando, con el valor de las transacciones registradas en la red ETH aumentando en un 65% en el segundo trimestre en comparación con el primer semestre de 2021, y ha aumentado un 1.400% desde hace apenas un año. Esto demuestra que el uso de la cadena de bloques ETH se ha recuperado significativamente y está ganando tracción a máxima velocidad, lo que eventualmente podría ser positivo para su precio en el futuro.

Las métricas de ETH muestran una fuerte acumulación

Muchas ballenas alcistas de ETH aparentemente podrían haberse puesto al día con los datos y tomar la iniciativa para agregar aún más ETH a su cartera, aumentando sus tenencias en más del 2% en 40 días. Estas carteras ETH ahora poseen alrededor del 20,58% de todo el suministro total de activos, el aumento de sus tenencias más altas de este año del 20,54% a finales de marzo. Posteriormente, estas ballenas redujeron sus propiedades justo antes de que los precios comenzaran a desplomarse en abril del 2021.

Casualmente, estas ballenas han comenzado a acumular ETH nuevamente en junio y ahora han adquirido el 20,58%, un nivel que solo se vio por última vez en mayo de 2017, cuando el precio de ETH comenzó a aumentar desde menos de 100 dólares en las etapas iniciales del ciclo alcista de 2017-2018, donde ETH finalmente alcanzó un máximo de 1.400 dólares. ¿Podría esta nueva acumulación ser una señal de lo que vendrá?

Además, durante todo el mes de julio, el flujo neto de ETH dentro y fuera de los exchanges ha sido negativo, lo que implica que se ha movido más ETH de los exchanges que hacia adentro, una señal de acumulación.

La cantidad de ETH que se mantiene en las bolsas también está cayendo drásticamente desde julio a un mínimo de un año, lo que sugiere que el ritmo de eliminación de ETH de las bolsas se ha acelerado desde julio.

El BTC ve un gran flujo en los exchange a medida que se acercaba el fin de semana

Las métricas a corto plazo para BTC no parecían optimistas, ya que el BTC registró una de sus entradas a exchange de un solo día más grandes desde el 20 de mayo. El jueves por la noche, alrededor de 4.550 BTC se trasladaron al exchange de Binance, además de una posición corta de 18.000 BTC que se abrió en Bitfinex, mientras el fin de semana y el 18 de julio se avecinaba el día D del desbloqueo de GBTC.

​Sin embargo, el precio de BTC no se ha desplomado por debajo de los 31.000 dólares a pesar del aumento de posiciones cortas en todos los exchanges. Los compradores emergieron para respaldar el precio cuando el precio de BTC se acercó nuevamente a su grupo de volumen más alto en cadena. Entre 31.000 y 33.500 dólares se encuentra el más alto en los grupos de volumen de cadena donde se realizó la mayor cantidad de BTC. Los alcistas estaban protegiendo el mínimo de 31.000 dólares para evitar que el precio se rompa.

Las noticias de criptoactivos del continente americano siguen siendo positivas

A pesar del posicionamiento bajista de los traders a corto plazo, las noticias para BTC en este continente continúan siendo positivas.

El regulador de valores brasileño aprueba su primer ETF de ETH. El fondo, que cotizará en la bolsa de valores B3 de Brasil, utiliza servicios de custodia proporcionados por Gemini, de los gemelos Winklevoss, con sede en Estados Unidos.

PayPal ha elevado los límites de criptomonedas para sus clientes de EEUU a 100.000 dólares por semana sin un límite de compra anual.

Square ha esbozado planes para construir una plataforma de desarrollo abierta centrada en la creación en la cadena de bloques de Bitcoin de servicios DeFi. Esto podría aumentar el uso de BTC.

A medida que el mercado digiere el desbloqueo del Día D del GBTC, los traders también deberían estar atentos a otro evento, el programa de entrevistas The B-Word sobre por qué las instituciones deberían invertir en BTC. El espectáculo es organizado y presentado por Jack Dorsey, con oradores invitados como Elon Musk y Cathie Wood. El evento está programado para el 21 de julio. La reacción del precio de BTC después de este evento será atentamente observada para ver si se está preparando una recuperación o si es inminente una caída adicional.

Dado que los tenedores a largo plazo continúan acumulando ante cualquier caída, mientras que el posicionamiento en la mayoría de los exchanges minoristas está en el lado corto, una contracción a corto plazo podría ser inminente si el evento de desbloqueo de GBTC no genera más presión de venta en el mercado.

Sin embargo, a medida que avanza el lunes, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, convocó una reunión con los legisladores estadounidenses para discutir las regulaciones con respecto a las stablecoins. Esta reunión podría arrojar una nube oscura de incertidumbre a medida que los traders reflexionan sobre el tipo de regulaciones y cuál sería su impacto en el criptomercado. A partir de los diversos eventos descritos, esta semana se está preparando para ser una de tensión para BTC y el amplio mercado de criptoactivos. Tanto los alcistas como los bajistas estarán bajo presión mientras el precio de BTC permanezca indeciso. ¿BTC tomará una decisión y establecerá una dirección clara esta semana?

*Kim Chua es analista de mercados de PrimeXBT