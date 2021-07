¿Por qué Google busca que sus empleados regresen a la oficina?

Los empleados de Google comienzan a volver a las oficinas. Septiembre viene con un modelo hibrído. ¿Qué hará la empresa más conocida del planeta?

En septiembre los empleados del gigante estadounidense Google terminarán de volver a la oficina. Así lo propusieron desde la compañía que aseguran que sus empleados quieren más colaboración e interacciones sociales. El gigante propone un modelo híbrido y flexible.

Recordando que Google le había dicho a sus empleados con sede en California que podían regresar a las oficinas en julio. Esta comunicación fue para aquellos empleados que trabajan en el Área de la Bahía de San Francisco, sede principal de Google, y que podían regresar a partir del 12 de julio.

Mientras que los empleados en las oficinas del sur de California están regresando en dos fases, la primera fue a partir del 13 de julio, y la segunda será a partir de septiembre.

Además, no se requerirá que el personal que presente prueba de vacunas use cubrebocas en la oficina, manifestaron en un comunicado. Google relajó recientemente su política de home office y adelantó que permitirá que algunos empleados de Google trabajen desde casa de forma permanente.

Quienes deseen seguir trabajando desde el hogar deberán hacer una solicitud por e-mail, pero quedó claro que Google espera que los empleados vivan en un radio de distancia que les permita ir a trabajar de forma presencial en la oficina que les corresponda.

Oficinas de Google

"¿Por qué no está Google dejando que todos trabajen a distancia si se ha comprobado que es posible? Porque somos firmes creyentes de que estar en la oficina es mucho mejor para la colaboración, de que es más sencillo encontrar a las personas y verles la cara. Quizás no todo el tiempo, pero si realmente hace la diferencia para conocer a los pares con los que trabajas. Y además es más divertido", respondió Savides Sullivan, Chief Culture Officer de Google, en una charla con iProfesional.

También confirmó que pese a que en los Estados Unidos el regreso inicia en septiembre, en cada una de las 90 locaciones las personas volverán a las oficinas "a la velocidad que haga sentido para cada lugar", en la medida en eso sea posible. "En septiembre en Google seguiremos combinando el trabajo a distancia con el de oficina", sentenció.

"Sobre cómo vamos a volver y cuántos días a la semana, eso no está claro aún. Hoy sabemos que cada uno está en un estado diferente de cuán rápido podrá volver, y que eso puede cambiar en los próximos meses. Por eso no se ha decidido todavía. Será seguramente algún tipo de híbrido, y por supuesto que tendrá que ver también con qué está trabajando cada uno. Sabemos que tenemos que ser flexibles y no tratar de hacer lo mismo para todos", explicó al ser consultada por este medio.

Tienda Google

Savides Sullivan está confiada que la modalidad combinada entre trabajo en casa y en la oficina será lo mejor para Google. "Sabemos que sobre todo al principio nuestros ‘perks’ y las oficinas eran algo que muchas personas admiraban. Hoy para nosotros eso es algo bueno pero no es lo que realmente le importa a nuestra gente. Es el trabajo y no eso lo que mantiene a las personas en la empresa. El motivo por el cual les gusta trabajar aquí es porque pueden trabajar en productos con impacto, en cosas que les importan, y hacen una diferencia", completó.