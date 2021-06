Joven multimillonario cripto comparte consejos para los inversores primerizos en criptomonedas

Este joven se hizo multimillonario con una estrategia de arbitraje con criptomonedas, y actualmente dirige un exchange de criptomonedas derivadas, FTX

Sam Bankman-Fried es el cofundador de la casa de intercambio de criptomonedas FTX y una leyenda en el mundo de las monedas digitales.

Su estrategia de criptoarbitraje le permitió obtener una rentabilidad diaria del 10% en operaciones en operaciones millonarias con criptomonedas, lo que le ayudó a acumular un patrimonio que lo colocó en la lista de Forbes de criptomillonarios con solo 29 años.

Aunque bien Bankman-Fried tiene dinero más que suficiente para jubilarse, prefiere dedicar su tiempo a construir la plataforma de intercambio de criptodivisas definitiva para los inversores.

Su objetivo es crear una alternativa al "comercio de m----- que existía cuando compraba y vendía criptomonedas en 2017 y 2018", explica.

En 2 años, FTX pasó de ser relativamente desconocida a una de las 5 casas de intercambio principales, con más de 400.000 millones de dólares en volumen de negociación mensual el pasado mes de abril.

-

Con su exchange el millonario apunta a cambiar el "comercio de m----- que existía cuando compraba y vendía criptomonedas en 2017 y 2018"

Consejos para inversores

Existe una competencia feroz de otros traders en el mercado de las criptomonedas, y entrar es difícil, según Bankman-Fried.

Primero, lo aconsejable es conocer el mercado aprendiendo de los expertos. Bankman-Fried pasó varios años aprendiendo su oficio en la empresa de trading Jane Street.

En segundo lugar, intenta averiguar qué ventaja tienes, como una gran tecnología o un buen instinto para la dirección del mercado.

"Creo que una de las cosas interesantes es la difusa línea que separa al trader del inversor en cripto", dice Bankman-Fried.

El enfoque de Bankman-Fried sobre las operaciones está evolucionando. Se ha dado cuenta de cómo los grandes inversores de este mercado han podido operar en diferentes entornos y está dedicando más tiempo a pensar en estrategias que lo preparen bien para ciclos futuros, algo para lo que dijo que no tenía grandes instintos antes.

"A menudo, muchas de las ventajas están en los casos en los que el mercado alcista se mantiene. Ahí es donde debes concentrarte porque ahí es donde más importa lo que haces. Pero con la advertencia de que tienes que asegurarte de no fastidiarte si hay un mercado bajista temporal, que no te pongas en una posición en la que no puedas sobrevivir a eso", aconseja Bankman-Fried.

Para Bankman-Fried Ethereum aún no le ganará a bitcoin

Por qué Bitcoin será siempre el rey

La criptomoneda en la que más se invierte es bitcoin, que tiene una capitalización de mercado cercana a 1.000 millones de dólares. En las últimas semanas, la moneda de la cadena de bloques Ethereum, ether, ha presentado su caso como un desafío para bitcoin, ya que ha subido más del 100% en precio desde principios de abril con una capitalización de mercado de 450.000 millones de dólares.

La ganancia del 93% de bitcoin en lo que va del año se ha visto eclipsada por el aumento del 450% de ether en ese momento. La red Ethereum alberga una variedad de aplicaciones financieras descentralizadas, que incluyen tokens no fungibles o NFT, que han causado furor entre artistas y celebridades. Los múltiples usos de la red, más el hecho de que su huella de carbono es considerablemente menor que la de bitcoin, han aumentado la popularidad de ether.

A Bankman-Fried le sorprendería ver que ether supera a bitcoin, considerando que bitcoin tiene la enorme ventaja de ser la primera criptomoneda predeterminada acordada, lo que tiene mucho valor.

"Es difícil para mí ver al ether desplazando a bitcoin, aunque podría equivocarme", resume.

Fuente: Business Insider España