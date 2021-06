Especialista en Bitcoin: "El peso argentino es más riesgoso que las criptomonedas"

Luego de publicarse el comunicado del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) en relación a las criptomonedas, muchos inversores de bitcoin y otras divisas digitales salieron a desmentir la información vinculada a la volatilidad y los riesgos de estas. Uno de ellos, Miguel Schweizer, director ejecutivo de Quantia Capital, incluso afirmó que el peso argentino es más riesgoso que la criptomoneda más popular.

"Este comunicado del BCRA no aporta nada nuevo respecto a su postura sobre el bitcoin y las criptomonedas, es una comunicación que ya habían lanzado hace algunos años", expresó el empresario en el marco de una entrevista con el medio Cointelegraph.

"Teniendo en cuenta todo lo que enumeran, podría decir que en Argentina sigue sin haber un marco regulatorio y que sigue siendo más riesgoso ahorrar en pesos", sumó Schweizer.

Por otro lado, el apartado del comunicado que más polémica generó mencionaba la "elevada volatilidad" de las criptomonedas, indicando que "las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos periodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos".

Si bien esto es cierto, ya que los precios varían de forma más agresiva que en el caso de otros activos más tradicionales, el peso argentino también ocasiona pérdidas importantes de capital.

Por otro lado, en los últimos cinco años, quien acumuló pesos perdió un 85,78% de poder adquisitivo en dólares, contemplando el tipo de cambio oficial, y un 91,63% teniendo en cuenta el dólar CCL, el cual históricamente a mostrado una fuerte correlación con el dólar Blue.

"Incluso en el peor año de Bitcoin, que fue el 2018, el que estuvo en Bitcoin perdió menos que el que estuvo en pesos, en términos de poder de compra, y la volatilidad fue más baja", expresó Schweizer.

"Tuvo menos volatilidad el Bitcoin contra el dólar, que el peso argentino contra el dólar en ese período", concluyó el especialista en cripto.

Los hermanos dijeron presente en la masiva conferencia Bitcoin2021, que se llevó a cabo en Miami durante el viernes y fin de semana. Los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, dueños del exchange Gemini, se expresaron de forma muy optimista sobre Bitcoin.

"Todavía creemos que es muy pronto", dijo. "Creemos que el Bitcoin es el oro 2.0. Va a trastornar el oro, así que su capitalización de mercado tiene que ser de 10 billones de dólares o más, porque esa es la capitalización de mercado del oro. El Bitcoin está rondando el billón de dólares, creemos que, de forma conservadora, se multiplicará por lo menos por 10. Incluso a u$s35.000 parece una muy buena oportunidad de compra a largo plazo".

