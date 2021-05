WhatsApp da "marcha atrás" con una polémica decisión: ¿de qué se trata?

La popular aplicación de mensajería sigue siendo la más utilizada en todo el mundo a pesar de que se hayan lanzado campañas en contra de su uso

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería de Facebook, está teniendo un año bastante agitado acerca de los nuevos términos y condiciones que quiere implantar en su servicio, algo que no está siendo fácil debido a la oposición de una parte importante de los usuarios desde un primer momento, lo que ha motivado que la plataforma de mensajería traslade la fecha original de implantación, señalada para el 8 de febrero, al próximo 15 de mayo.

"Comunicación errónea"

De esta manera, la popular plataforma de mensajería, considerando que ha ofrecido una comunicación errónea, lo que ha llevado a los usuarios a mirar con buenos ojos la adopción de otros servicios de mensajería, y de hecho muchos se han animado a ello, se ha dado un plazo de tiempo de unos tres meses para tratar de ser más claro en el que mensaje que ha querido trasladar a los usuarios.

WhatsApp ha seguido pretendiendo que los usuarios acepten explícitamente los nuevos términos y condiciones

Aún así, y al igual que a principios de año, WhatsApp ha seguido pretendiendo que los usuarios acepten explícitamente los nuevos términos y condiciones, bajo amenaza de suspender las cuentas, que es lo que ha encendido la mecha de la indignación.

Dentro de su aplazamiento llegaron a indicar que aquellos que no aceptasen los nuevos términos y condiciones antes del 15 de mayo, verían reducida su experiencia, donde tan sólo recibirían notificaciones y llamadas entrantes, hasta el extremo de perder sus cuentas con el tiempo.

Y ahora, cuando la cuenta atrás está en marcha, y la competencia está con los brazos abiertos con la posible llegada de nuevos usuarios (Threema, una importante alternativa con sede en Suiza, ha organizado lo que viene a llamar el #DeleteWhatsAppDay), WhatsApp se echa atrás y señala que aquellos usuarios que no hayan aceptado aún los nuevos términos y condiciones, no se les suspenderán sus cuentas, ni tampoco perderán funciones con la entrada en vigor de los nuevos términos y condiciones.

Paso atrás

WhatsApp se limitará a notificar de la existencia de unos nuevos términos y condiciones para que las acepten, sin quitar las prestaciones que ofrece en su aplicación. De esta manera, WhatsApp retrocede y no dejará a nadie tirado.

Muchos usuarios decidieron desinstalar Whatsapp y pasarse a otras aplicaciones

Este cambio de postura se ha podido conocer a través de Press Trust of India, medio donde la compañía ha señalado lo siguiente: "Si bien la mayoría de los usuarios que han recibido las nuevas condiciones de servicio las han aceptado, hemos visto que algunas personas aún no han tenido la oportunidad de hacerlo. No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y tampoco nadie perderá la funcionalidad de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios a las personas durante las próximas semanas"

Se da la circunstancia de que la India estaba mirando con lupa los pasos de WhatsApp, aunque los recelos con los nuevos términos y condiciones también vienen de otras partes del mundo.

Fuente: wwwhatsnew.com