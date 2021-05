Verdad del Bitcoin #5: No todo lo que brilla es Bitcoin

Rodolfo Andragnes, Presidente de la ONG Bitcoin Argentina presenta una nueva edición de las verdades del Bitcoin. Una columna imperdible.

Una de las claves de Bitcoin es que es un proyecto de código abierto (open source, en la jerga de la programación). Esto implica que todo el mundo puede copiar y pegar el código y hacer una nueva versión cambiando alguna cosilla, como la cantidad de monedas a emitir, la velocidad y la forma en que lo hace o inclusive haste eliminar por completo la emisión monetaria y dejar sólo la blockchain o lo que se le cante. Y esto no son ideas en el aire son una y cada una de las 7.000 alternativas que existen de criptomoendas. Y redes.

No sólo se puede copiar el código sino que además, si querés, podés robarte el nombre y crear Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcon Core, Bitcoin Unlimited o porqué no Bitcoin Satoshi Vision con la promesa de que sos el fiel ejemplo (y creador) de la meta voluntad expresada por Satoshi Nakamoto en su whitepaper original de ocho páginas, siendo todo el resto de los no seguidores, paganos de un culto inexistente.

O pelear con la comunidad por ser el dueño de la web bitcoin.com pero promuevas en forma engañosa el Bitcoin Cash con el verdero Bitcoin. Nuevamente éstas no son ideas, son también parte de las 7.000 alternativas que existen el el mercado.

Además de esto está lleno de inescrupulosos que ya ni siquiera crean monedas alternativas sino meramente estafas piramidales que exijen una inversión mínima o aseguran resultados económicos que te permitirán ser tu propio jefe, y donde con esa inversión (que puede o no ser en bitcoins) te dicen que Bitcoin Vaul, Ganancias Deportivas, OneCoin son sólo algunas de ellas como ya conté antes.

Pero entonces si está lleno de cosa que brillan en este mundo, y está lleno de monedas alternativas y de blockchains de todo tipo y color y cada uno que nos los cuenta lo vende como el mejor espejito, ¿cómo podemos saber qué es lo verdaderamente importante?

Cuando hablamos de Bitcoin hablamos de mucho más que su código, mucho más que una blockchain y mucho más que de su precio. Cuando hablamos de Bitcoin hablamos entre otras cosas de:

Un s istema de consenso realmente descentralizado y sin líderes benevolentes

y sin líderes benevolentes Un poder de minería que es el más grande del mundo y que exige costosa inversión en energía

y que exige costosa inversión en energía 12 años de trayectoria y resiliencia a los ataques y bifurcaciones

a los ataques y bifurcaciones Un sistema de incentivos que respalda la independencia y descentralización de la blockchain

que respalda la independencia y descentralización de la blockchain Decenas de miles de nodos que replican la blockhain en forma desinteresada

en forma desinteresada Millones y millones de usuarios

Un sinfín de proyectos que validan su uso y le dan utilidad y fluidez a la moneda

que validan su uso y le dan utilidad y fluidez a la moneda Cientos de programadores que aportan y debaten contenido

La verdad es que hay mucho pero mucho más por debajo de esa cáscara, pero si siguen leyendo estas pequeñas verdades, de a poco, con algo de humor y pasíon con la que escribo irán descubriendo cómo se construye la confianza real descentralizada que ofrece Bitcoin y que hay incluso más allá.

Hágame caso, no se deje engañar con espejitos de colores, el único que brilla es Bitcoin.

*Rodolfo Andragnes es fundador y actual Presidente de la ONG Bitcoin Argentina y uno de los principales referentes latinoamericanos. Lleva adelante más de 15 proyectos sin fines de lucro en el ecosistema. Es también columnista frecuente en varios medios y disertante internacional. Lidera incluso la más antigua e importante conferencia anual de la región llamada LABITCONF.

