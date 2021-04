El gráfico que trae calma a Bitcoin luego de la volatilidad de los últimos días

Aún así, otros expertos todavía son optimistas sobre el futuro de la primer criptodivisa del mercado.

El sitio cripto Bitcoin Archive elaboró un gráfico en el que demuestra que las correcciones en la cotización de BTC son bastante comunes tras los varios rallys alcistas e incluso preceden a ciclos de fuertes alzas.

#Bitcoin bull market in 2017:• 6 corrections of 30-40%• followed by average gain of 153%Corrections are normal ???? ???? pic.twitter.com/EaAgcInHvo — Bitcoin Archive ???????????? (@BTC_Archive) April 23, 2021