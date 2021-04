Qué pasa con el bitcoin: mientras algunos auguran su aumento, no se está viendo una tendencia alcista

El precio de Bitcoin cayó por debajo de los u$s 60.000 tras experimentar de un fuerte repunte en previsión de la cotización de Coinbase en el Nasdaq

Sin embargo, después de la cotización de COIN, que es el símbolo de las acciones de Coinbase, el mercado de criptomonedas comenzó a corregirse.

Gráfico diario del par BTC/USDT (Binance). Fuente: TradingView.com

Una caída de "vende la noticia"

La salida a bolsa de Coinbase atrajo una gran atención sobre el mercado de las criptomonedas. Fue la primera vez que uno de los principales exchanges de criptomonedas cotizaba en bolsa, lo que provocó una gran demanda institucional.

Como resultado, el mercado de criptomonedas repuntó antes del debut de Coinbase y el precio de BTC alcanzó un nuevo máximo histórico más allá de los u$s 64.000. Sin embargo, muchos esperaban que Bitcoin y Ether (ETH) cayeran a corto plazo, teniendo en cuenta la tendencia del criptomercado a experimentar ventas masivas tras un evento importante.

Otro factor importante que contribuyó a la caída del precio fueron las tasas de financiación relativamente altas por ir en largo en Bitcoin. Esto, junto con una rígida resistencia técnica en la zona de u$s 64.000 a u$s 65.000 fueron las razones probables por las que BTC probó el soporte de los u$s 60.000 luego de que el hype en torno a la cotización de Coinbase comenzara a desvanecerse.

Tasas de financiación de Bitcoin. Fuente: Bybt.com

Mientras tanto, el nivel de los u$s 60.000 es un punto de precio importante para el Bitcoin, puesto que BTC tardó aproximadamente un mes en superarlo.

Por lo tanto, es importante que Bitcoin respete la zona de los u$s 60.000 para mantener la estructura alcista del mercado de cara a la próxima semana.

Los trader predicen lo que probablemente pasará a continuación

Al mismo tiempo, los traders de criptomonedas tienen opiniones mixtas con respecto a dónde irá el Bitcoin en su nueva vela semanal.

Por ejemplo, Cantering Clark, un popular trader de criptoderivados, dijo que el mercado no es necesariamente alcista ni bajista, según los datos de opciones.

El interés abierto del mercado de opciones de Bitcoin varía. Fuente: Bybt.com

En cambio, Clark señaló que la tendencia del mercado de opciones muestra que Bitcoin podría fluctuar lateralmente, lo que significaría una consolidación cerca del nivel de los u$s 60.000. Escribió: "Precios de ejercicio de u$s 50.000 y u$s 80.000 mayor contrato/nocional para BTC, creo que estos escritores estarán contentos y sigo en la misma opinión de que a finales de abril principios de mayo comienza el cambio que hace que ir en largo en Bitcoin sea menos favorable. Sin ruptura, solo rango y rotación".

A largo plazo, los traders siguen siendo optimistas con respecto a Bitcoin. Un trader seudónimo conocido como "Crypto Capo" señaló que, basándose en las tendencias históricas, Bitcoin ha salido de un rango que se remonta a 1.000 días.

El trader expresó: "Ahora, un poco de análisis técnico de BTC. Bitcoin ha salido de un rango de acumulación de más de 1000 días. Esto generalmente resulta en largas extensiones. Actualmente, el aumento con respecto al máximo histórico anterior es solo del 200%", indicó Cointelegraph.