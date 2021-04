Qué aduce este experto para asegurar que el bitcoin podría superar los u$s 90.000 a fin de abril

El creador del modelo Stock-to-Flow, PlanB, ha calculado que Bitcoin podría alcanzar los u$s 92.000 a finales de abril... pero ¿podrá hacerlo?

Los mercados de criptomonedas han experimentado una monumental ola positiva esta semana. Bitcoin y Ether alcanzaron tranquilamente nuevos máximos históricos gracias a la cotización directa de Coinbase y a la bifurcación Berlin. Mientras tanto, la criptomoneda meme, Dogecoin, se disparó con ganancias de más del 400%, reclamando brevemente un lugar como una de las 5 criptomonedas por capitalización de mercado.

A pesar de la exageración de los medios de comunicación y los movimientos del mercado de esta semana, PlanB mostró que Bitcoin todavía no está tan sobrecomprado como lo estaba en los picos de los ciclos alcistas de 2017, 2013 y 2011. Calculó que si Bitcoin alcanzara esos niveles a finales de abril, su precio superaría los u$s 90.0000.

Sin embargo, esta semana explosiva todavía tiene a muchos preguntándose: "¿Tiene el mercado suficiente vapor para continuar esta ola alcista?"

El experimentado trader y analista de mercado, Eric Crown, cree que sí: "Hasta que no se produzca un cambio de tendencia semanal, no voy a decir que el mercado alcanzó un techo. No me retiraré, al menos, de los mercados al contado durante ese tiempo y sólo trataré de disfrutar del viaje".

En esta entrevista exclusiva de Cointelegraph, Crown explica:

Objetivos de precios a corto, medio y largo plazo para Bitcoin y Ether

Cómo detectar un tope en el mercado

Por qué la cotización de Coinbase podría llevar a un ETF de Bitcoin en Estados Unidos y a Bitcoin a un precio de seis cifras

Por qué DOGE tuvo las mayores ganancias de cualquier criptomoneda esta semana

Mira el vídeo completo: