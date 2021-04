Bitcoin en u$s60.000: ¿Cuál es el pronóstico de los especialistas al respecto?

El precio del Bitcoin (BTC) rompió la marca de los u$s60.000 por unidad y quiere superar sus máximos históricos. Este lunes amaneció al alza y empezó la jornada a un valor de u$s60.087,87 tanto para la compra como para la venta.

En ese contexto, el servicio de investigación financiera de Bloomberg, Bloomberg Intelligence, describió a Bitcoin como un "toro enjaulado", y deslizó que el final de su actual corrida de precios está lejos de los u$s60.000 por unidad.

En nombre de la compañía, en un tuit el 12 de abril, el estratega senior de materias primas Mike McGlone, opinó sobre la racha alcista sobre el estado de Bitcoin este mes.

Technical Outlook: Still in Price-Discovery Mode, #Bitcoin Plateau Appears Distant -- Bitcoin supply is declining and demand is rising, leading us to expect continued price appreciation and the establishment of a higher plateau as the crypto matures. pic.twitter.com/V4kTzfhjZv — Mike McGlone (@mikemcglone11) April 12, 2021