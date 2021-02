Bitcoin, imparable: ya vale lo mismo que Tesla, Twitter y Pfizer juntas

En solo los dos primeros meses del 2021, el precio de Bitcoin se ha incrementado más de un 90% y no parece tener un techo en el corto plazo

Bitcoin está imparable y no para de cosechar éxitos. Por un lado en su precio que vuelve a batir un nuevo récord y superó los u$s60.000. Esto llevó a la criptomoneda a formar parte del selecto club del billón de dólares del cual son parte empresas como Apple, Microsoft, Amazon y Google.

Las grandes ligas

Pero además, los bancos están empezando a operar con Bitcoin, con Bank of New York Mellon a la cabeza, porque lo demandan sus clientes, ya se puede comprar en PayPal o Square con criptoactivos mientras Mastercard ya se prepara para anunciarlo y Visa está pronto a lanzarse a este terreno.

Entre las grandes firmas, también está Tesla, mientras Elon Musk lo compra a los grande, en u$s1.500 millones nada menos. Y por otro lado, se debe tener en cuanta que los grandes fondos cada vez empiezan a adquirir cantidades industriales de la criptomonedas, el gran empuje del valor del año pasado.

Su precio de mercado, que se debe recordar que es finito, se ha incrementado más de un 90% este año, pero en dinero sería una suma de más de u$s400.000 millones sin haber terminado febrero. Porque se debe recordar que el año pasado terminó en u$s29.000 tras subir un 290% y haber cerrado en diciembre pasado su mejor mes desde mayo de 2019 con alzas del 42,6%.

Desde Deutsche Bank consideran que "ha comenzado a crecer tanto que podría decirse que establece su propia demanda a medida que las empresas e instituciones comienzan a hacer incursiones en un campo que no hubieran tocado unos meses antes. Irónicamente, se está convirtiendo en una clase de activos creíble para muchos al recuperarse tanto últimamente y también al obtener una creciente aceptación institucional", según indicó su analista Jim Reid.

Retractores

Y es que ahora mismo Bitcoin vale lo mismo que cuestan en el mercado Tesla, Pzifer y Twitter juntas, algo inverosímil hace apenas unos meses. Un activo que ya entra en el campo de las palabras mayores y que se ha visto de esta forma en las redes sociales, su gran potencial y motivador.

Sin embargo, Bitcoin todavía tiene muchos detractores, incluso en lo más profundo del mercado financiero. Por ejemplo, los bancos centrales que cada vez ven con más recelo el universo de las criptomonedas, Por su parte, el Banco de España ya emitió su opinión al respecto ante el interés masivo de muchos inversores.

Desde JPMorgan consideran que ese nivel de repunte que mantiene es insostenible.

El consejero delegado de Citadel, Ken Griffin señaló que no está interesado en el universo cripto, porque señala que no le ve sustento económico alguno. Griffin ejemplificó la situación y afirmó que no sabe cómo pensar en lo que vale un token digital, aunque si sabe cómo hacerlo en el caso de los tipos de cambio de las divisas o de calcular el valor actual neto de los beneficios de una empresa que cotiza en el mercado.

En este misma línea se han pronunciado desde JPMorgan. Sus analistas consideran que no hay suficiente nivel de compra en el mercado de Bitcoin para mantenerlo en sus niveles récord. Consideran que ese nivel de repunte que mantiene es insostenible, salvo que la volatilidad se reduzca, y ya supera en el activo el 80%, y que tampoco tiene sustento ni sentido económico.

Fuente: Estrategias de Inversión.