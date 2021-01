Bitcoin: este importante acreedor argentino comenzó a invertir en criptomonedas

La firma de inversiones BlackRock informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos que llegará al sector cripto a través de dos fondos de inversión

BlackRock, el principal acreedor privado de la Argentina, anunció la incorporación de las negociaciones de los futuros de Bitcoin (BTC). La misma, fue catalogada por el grupo como una inversión elegible para dos de sus fondos, siendo la primera iniciativa cripto que el gestor ofrece a sus clientes que buscan alguna exposición a la moneda digital.

Así, uno de los mayores gestores de activos del mundo presentó prospectos actualizados para una serie de fondos que incluyen contratos de Bitcoin futuros liquidados en efectivo entre los activos disponibles para la compra.

Mediante un comunicado, la compañia financiera estadounidense explicó que "los derivados que utilizan la liquidación en efectivo no requieren la entrega del activo subyacente".

Es así como BlackRock, que tiene a su nombre la supervisión de u$s870.000 millones, está sondeando esta nueva voluntad de los inversores de experimentar en las aguas de Bitcoin.

Sede de la firma BlackRock en Nueva York, Estados Unidos

Las presentaciones para BlackRock Strategic Income Opportunities y BlackRock Global Allocation Fund Inc. fueron publicadas en el sitio web de la Comisión de Valores de los Estados Unidos.

Testimonios

Hace dos años, el presidente ejecutivo Larry Fink mencionó que los clientes de la firma no estaban interesados en poseer cripto. Aunque dada la tendencia alcista vista por la criptodivisa en este ultimo año, que generó la atracción de parte de muchos inversores, su postura al respecto habría cambiado.

Más cerca en el tiempo, varios de los ejecutivos mostraron una mayor apertura al activo, al cual siguen desde una perspectiva de comparación con el oro digital. Incluso, BlackRock reaccionó a la creciente demanda de clientes por incursionar en inversiones que incluyan a las criptomonedas

El año pasado, Rick Rieder, director de inversiones de BlackRock para la renta fija global, confirmó que "hay una clara demanda de Bitcoin" y adelantó que "va a ser parte del conjunto de activos para los inversores durante mucho tiempo"

"El movimiento demuestra que la clase de activos está ganando respetabilidad", remarcó Nic Carter, socio general de Castle Island Ventures. "Es ciertamente una prueba más de la tesis de la institucionalización (de las criptomonedas) que ha sido realmente el tema de este mercado alcista", añadió.

¿Regulación en marcha?

El precio del Bitcoin se hundió hasta 10% y concluyó la jornada por debajo de los u$s33.000, luego de alcanzar un nuevo máximo histórico de u$s42.000 el 8 de enero pasado.

Principalmente, las causas apuntan a los temores suscitados por probables regulaciones a lo cripto de parte de la flamante gestión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

"El temor a que el flamante gobierno estadounidense pueda intentar regular las criptomonedas también suma presión", reconocieron varios operadores al respecto.

Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos

La caída de esta jornada se debe a crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de que el Bitcoin sea una de las burbujas financieras que amenaza la estabilidad general de los mercados globales.

Por otra parte, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) de EE.UU., organismo antilavado equivalente a la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, planea regular aún más a las casas de cambio virtuales o exchanges para que informen dirección y domicilio de las personas que compren más de u$s3.000 en criptomonedas.

Según Iván Tello, CEO de Decrypto, eso no le "hará ni cosquillas" a Bitcoin, ya que "toda plataforma de trading ya cumple con normas KyC (Know your Costumer o Conozca a su Cliente) y exige documentación de respaldo a los usuarios".

El valor del Bitcoin aumentó ya más de cuatro veces en el último año, una vertiginosa dinámica que se asemeja a la escalada de 2017, la cual logró catapultar cierta fama a las criptomonedas antes de que los precios se desplomaran con la misma rapidez.

Los precios llegaron a trepar hasta los u$s42.000 el 8 de enero pasado, cuando los operadores minoristas y fondos de Wall Street clamaron por captar una parte del beneficio de este activo.

Luego, experimentó un tropezón que lo llevó de nuevo a rondar los u$s35.000 la semana pasada, y el jueves 21 sumó otro desplome de aproximadamente 10%.