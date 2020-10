Bitcoin imparable: el valor de la criptomoneda alcanzó un nuevo récord en 7 países, entre ellos Argentina

En el marco de una semana donde Bitcoin no paró de crecer, recien se conoció que el precio de la criptomoneda alcanzó otro nuevo récord en siete monedas nacionales representadas por 500 millones de personas.

Cabe recordar que esto sucede en un contexto donde la empresa líder en pago digitales en Estados Unidos, PayPal, anunció ayer que comencazá a operar con la compra y venta de la cripotomoneda. Además, hoy tambiñen se cnoció que BTC alcanzó un nuevo récord llegando a los u$s 13.000.

Countries where #Bitcoin has hit a new ATH in their local currency:Brazil - pop. 209millionTurkey - pop. 82mArgentina - pop. 44.5mSudan - pop. 41mAngola - pop. 30mVenezuala - pop. 29mZambia - pop. 17mSoon:RussiaColombia... then all other fiat currencies — Alistair Milne (@alistairmilne) October 22, 2020