Mejorá tu estrategia digital: los mejores tips para combinar Google Ads e inbound marketing

Una buena estrategia de marketing digital puede enriquecerse si se combinan varias herramientas y servicios par optimizar la llegada al cliente

Aunque normalmente percibimos la publicidad online como algo invasivo e incompatible con el inbound, ya que nos muestra aquello que no necesitamos o no queremos ver en un momento en el que no consideramos hacer esta compra, lo cierto es que una estrategia de publicidad online bien planificada puede complementarse perfectamente con el inbound marketing.

¿Cómo lo conseguimos?

- Pon al usuario en el centro de tu estrategia y apórtale valor

No se trata de poner en marcha campañas de publicidad online centradas en tu producto o servicio, sino ofrecer contenido educativo e informativo de valor para el usuario.

Siguiendo los criterios que aplicaríamos en nuestra estrategia inbound, priorizaremos el contenido de calidad que resuelva las preocupaciones o necesidades de nuestro buyer persona, considerando también el momento del proceso de compra en el que se encuentre. Esto lo trabajaremos a partir de las keywords y analizando cuál es su enfoque en función de la intención de búsqueda del usuario.

Así, los contenidos que elaboramos para la tracción de tráfico orgánico y captación de registros nos serviría de ayuda para activar nuestras campañas de publicidad online, centrando estas campañas en dar visibilidad a nuestros artículos, conseguir descargas de nuestros descargables, plantillas, etc. Contenidos centrados totalmente en las necesidades de nuestro buyer persona.

- Segmenta bien a tu audiencia

No se trata de ofrecer nuestro contenido a cualquier usuario, la segmentación del público en nuestras campañas de Google Ads es clave. Queremos llegar a aquellos que cumplen con todos o parte de los criterios del que consideramos nuestro buyer persona para, de este modo, hacer «publicidad inbound».

Denominamos a este tipo de campañas «publicidad online inbound» porque ponemos en marcha campañas cuyo objetivo es hacer llegar información educativa de valor a nuestros potenciales clientes como lo haríamos con una estrategia inbound, pero consiguiendo resultados de una manera más rápida de lo que los conseguiríamos posicionando orgánicamente estos contenidos.

Tus estrategias de marketing se verán beneficiadas si sabés combinar a la perfección diferentes herramientas

Beneficios de combinar Google Ads e inbound marketing

Los beneficios de combinar Google Ads e inbound marketing no tardan en notarse y son bidireccionales. Esta combinación permite superar las limitaciones de ambos enfoques:

- Evitamos tener que esperar hasta el medio plazo, tiempo que tardan en llegar los resultados del inbound marketing

.- Logramos mejorar la efectividad de las campañas de Google Ads gracias a los contenidos de valor y a la segmentación.

Ventajas y desventajas de Google Ads

Google Ads permite a la empresa proporcionar algunos detalles sobre dónde y cómo desea que aparezcan sus anuncios, y se puede establecer la cantidad máxima que se está dispuesto a gastar. Introducida toda la información, la plataforma concederá las colocaciones relevantes al mejor postor.

Si lo que buscamos es aumentar el conocimiento y el tráfico de la marca, esta herramienta puede ser útil. Sin embargo, antes de decidirnos es importante conocer sus ventajas e inconvenientes.

Ventajas de Google Ads

Los resultados de Google Ads pueden ser instantáneos y muy útiles si se desea dirigir el tráfico a la propia web rápidamente. A diferencia del SEO, que es más a largo plazo.

1. Permite crear campañas rápidamente

Antes de poner en marcha una campaña en Google Ads, es recomendable hacer una pequeña investigación de palabras clave, definir el presupuesto, marcar nuestro objetivo, establecer los grupos de anuncios y crear un copy corto pero directo y efectivo.

Hecho esto, nuestro anuncio aparecerá tan pronto sea aprobado y la audiencia haya utilizado alguna las palabras clave de nuestra campaña.

2. Aporta una muy buena exposición de la marca en los resultados de búsqueda

Con Google Ads, tu campaña aparecerá entre los primeros resultados de la primera página de Google, lo que te dará una enorme visibilidad y te permitirá llegar fácilmente a aquellos usuarios que estén buscando activamente lo que estás ofreciendo en tus campañas.

3. Los anuncios de Google Ads aumentan de tamaño

Desde 2016, el tamaño de los anuncios que se muestran en Google han ido aumentando y ocupando más espacio en los resultados de búsqueda, lo que permite ganar más exposición por la misma inversión.

Además, cada vez hay más opciones para hacer más atractivos estos anuncios, permitiendo que destaquen especialmente entre el resto de los resultados orgánicos.

4. Proporciona una gran cantidad de datos

Activando el píxel podrás recopilar una gran cantidad de datos de manera muy rápida, y comprobar lo que sucede con estos usuarios que son conducidos a tu web.

5. Facilita el control de todos los anuncios activos

El sistema de notificaciones permite que recibas avisos con acciones consecuentes, como, por ejemplo, parar campañas si no se gasta un mínimo diario o si se excede el presupuesto marcado. Esto facilita que mantengas el control de tus anuncios, pudiendo activarlos o desactivarlos tantas veces como sea conveniente.

6. Permite inversiones tanto grandes como pequeñas

No es una plataforma exclusiva para grandes presupuestos, pues permite que empresas más pequeñas creen campañas con presupuestos más bajos. Es posible establecer cantidades máximas de gasto, tanto diario como por campaña, para así llevar un mayor control de lo que invertimos en publicidad online en Google Ads.

Relacionar Google Ads con el inbound marketing mejorará los resultados de tus campañas

Inconvenientes de Google Ads

Aunque esta plataforma cuenta con muchas y atractivas ventajas, lo cierto es que también tiene algunas limitaciones que debemos tener en cuenta. ¡Tenlas presentes!

1. Cada clic a tu web cuesta dinero

Es decir, pagarás por cada vez que alguien haga clic en alguno de tus anuncios, sin importar si ese clic ha convertido o no. Es importante buscar el equilibrio entre tráfico y conversión para que estos anuncios realmente cumplan nuestro objetivo.

2. Los anuncios se detienen cuando no hay presupuesto

Si se acaba el presupuesto destinado a alguno de tus anuncios, entonces dejarán de aparecer en los resultados de Google, algo que no sucede con el SEO. La vida útil de los anuncios en Google Ads es más corta y requiere una mayor atención.

3. Restricciones en los anuncios

Según el tipo de anuncio que quieras poner en marcha, te encontrarás con restricciones relacionadas con la cantidad de caracteres permitidos. Hay diferentes formatos y placements (Search, display…), e incluso en Search existen varios formatos con distintas limitaciones de texto.

4. Mayor coste por clic en las industrias más competitivas

En aquellos sectores más competitivos, existe una mayor inversión en este tipo de campañas y, por tanto, las pujas son más elevadas. Además, si las palabras clave elegidas no son realmente las que está buscando la audiencia, los anuncios podrían no mostrarse en primera página de los resultados de búsqueda, sino en segunda o incluso tercera.

Como ves, integrar Google Ads con nuestra estrategia de inbound marketing puede aportar muchas ventajas e inconvenientes. Es una buena manera de llegar a nuestro buyer persona, mejorar la presencia online de nuestra marca y generar conversiones. Sin embargo, no por invertir en campañas de este tipo debemos dejar de lado el resto de las acciones que forman parte de nuestra estrategia inbound. Combinándolas es como conseguiremos los mejores resultados, indicó América Retail.