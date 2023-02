Inédito, Edesur le cortó la luz "a dedo" a 180.000 usuarios: cómo generar tu propia electricidad

La distribuidora de energía de la zona sur del AMBA desconectó el suministro de "manera preventiva" argumentando un pedido oficial por baja generación

La falta de inversiones debido a los subsidios enegéticos y los veranos cada vez más calurosos hicieron que los cortes de luz en Capital y Gran Buenos Aires sean más frecuentes en el verano con la llegada de mayores temperaturas.

El problema aqueja en especial a la zona concesionada por Edesur: no sólo es la más criticada en redes sociales, sino que en el mapa de cortes que publica el Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) tiene mayor cantidad de usuarios afectados que Edenor.

Este viernes, Edesur comunicó en redes sociales que "por déficit de generación eléctrica, el operador del sistema nos solicitó interrumpir el suministro a 180 mil clientes de manera provisoria hasta que se reestablezca el faltante de energía paulatinamente".

"En tanto, a las 13:45 tuvimos récord histórico de demanda en nuestra área de concesión que llegó a los 4181 MW, según datos de CAMMESA", afirma la empresa, que cuenta con las generadoras Central Puerto y Dock Sud.

Sin embargo, la firma no aclaró cuál fue el criterio usado para "bajarle la palanca" a algunos usuarios. Según el mapa de cortes del ENRE, entre las zonas más afectadas se destacan Caballito, Balvanera y otros barrios del oeste de Capital Federal, mientras que los indicadores de cortes desaparecen hacia Puerto Madero.

En diálogo con iProUP, Ariel Mesch, especialista en energías renovables, explica las razones detrás de los cortes de luz recurrentes en Argentina:

" Zonas donde la urbanización creció mucho y más rápido que la infraestructura. Al generarse sobrecarga en las líneas, las subestaciones o transformadores saltan y quedan sin funcionamiento"

Al generarse sobrecarga en las líneas, las subestaciones o transformadores saltan y quedan sin funcionamiento" " Casos en los que la electricidad viene por un solo cable o poste, en los que no existe un camino alternativo

o poste, en los que no existe un camino alternativo "Deterioro y falta de mantenimiento. Pese al incremento de tarifas, las compañías no alcanzan a cubrir los costos y dependen de los subsidios, que no dejan margen para inversiones"

Por último, el experto menciona "los "desperfectos particulares en el interior del hogar", que pueden influir en el resto de la red..

Cortes de luz: es posible producir mi propia energía

Lo cierto que la crisis del sistema eléctrico y la segmentación de tarifas, particularmente para los usuarios de mayor consumo (T2 y T3), generó un incremento en el número de consultas sobre sistemas de energías renovables o alternativas. Maximiliano Miodowski, gerente de Ingeniería de EXO, afirma a iProUP que invertir en energía solar fotovoltaica genera un círculo virtuoso.

"Cuanto más calor hace, más energía se requiere de la red, pero también más electricidad produce este sistema alternativo, que no solo va a permitir satisfacer la demanda, sino que aliviará la carga de la red y disminuirá las probabilidades de que se generen más cortes en ese barrio".

Para Mesch, esta posibilidad aún no despega porque hay mucho desconocimiento en los usuarios y el costo de inversión es algo elevado. No obstante, afirma que "quienes instalan energías renovables en su casa lo hacen principalmente porque lo consideran necesario y no miden el retorno de su inversión, como tampoco lo hacen cuando compran un auto o un reloj de marca".

En un sistema "on grid", la energía que no se use se puede inyectar en el sistema y se descontará de la factura

"Otros aprovechan el momento de la construcción de una vivienda para colocar el sistema desde cero, mientras que la mayoría de las personas lo implementa pensando en el ahorro a futuro, entendiendo que cuando se adecuen las tarifas el servicio será más caro", añade.

La energía generada con paneles solares es una de las opciones más extendidas, ya sea para hogares, empresas o industrias. Los sistemas son:

On Grid : conectados a la red de energía eléctrica y permiten inyectar el excedente que no se consuma, que se descuenta (a precio mayorista) de la boleta

: red de energía eléctrica y permiten que no se consuma, que se descuenta (a precio mayorista) de la boleta Off Grid: es independiente de la red. Acumula la energía y la almacena en baterías de plomo o litio

Cualquiera de los dos sistemas está compuesto por paneles solares que captan la luz y una conversión de esa energía en continua. "Hay quienes instalan sistemas híbridos con baterías para tener un backup que funciona específicamente en un corte, sobre todo en aquellas zonas donde son muy frecuentes", añade Mesch.

Cortes de luz: ventajas y desventajas de la energía solar

En tiempos de cambio climático, mucho se habla de avanzar en el uso de energías limpias. Sería uno de los puntos a favor de los sistemas de energía solar fotovoltaica. Miodowski añade otras ventajas:

"Tienen el menor costo de instalación por kWh generado"

"Son totalmente silenciosos"

"No requieren transportar combustible ni tenerlo almacenado"

"Es un sistema ininterrumpido de energía. Ante un corte de luz, los artefactos continúan funcionando"

"No posee costos adicionales más allá de la primera inversión"

"Pueden tener una vida útil de hasta 30 años"

"Según el sistema elegido y la zona geográfica, la inversión se puede recuperar en un lapso de entre 4 y 8 años"

Por otro lado, la falta de espacio es una de las variables a considerar, teniendo en cuenta que una casa tipo necesita de 10 a 12 metros cuadrados de paneles solares".

Cortes de luz: marco legal de la energía solar hogareña

Capriati señala que juega en contra el desconocimiento no solo sobre el funcionamiento de la tecnología, sino sobre el marco regulatorio que promueve las instalaciones fotovoltaicas.

"En provincias adheridas a la ley Nro 27.424 de Generación Distribuida, los usuarios tienen beneficios impositivos, que permiten acortar el plazo de recupero de la inversión. En Córdoba, con la aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, se repaga en un período menor a los cuatro años", explica.

En algunas jurisdicciones con beneficios impositivos, el precio de la instalación se recupera en cuatro años

Por su parte, Mesch pone el foco en la necesidad de una mayor de financiación para adquirir los sistemas: "Falta acompañamiento en lo referido a créditos, subsidios o préstamos blandos. El 95% de estos equipos son de origen extranjero y no es sencillo adquirirlos. Por último, las tarifas siguen siendo baratas", completa.

Para alivianar la carga del desembolso inicial, una de las principales barreras de entrada, ALP Group lanzó la posibilidad de adquirir paneles fotovoltaicos mediante un leasing a cinco años.

"Esta herramienta elimina la inversión inicial y permite generar ahorros inmediatamente, no sólo en consumo eléctrico sino también en impuestos, ya que el canon mensual y las amortizaciones son deducibles de Ganancias", señala a iProUP Lorena Capriati, directora de ALP Group.

Según la experta, "con una tarifa igual o superior a $15 por kwh (usuarios T3 con más de 300Kw contratados), una empresa cubre más del 80% del canon del leasing con los ahorros por no usar la red y el ahorro impositivo por la deducción plena del canon y las amortizaciones".

"Además, como somos titulares de la instalación durante la vida del leasing, nos ocupamos del mantenimiento preventivo y monitoreo online para ofrecer la alternativa de consumo más eficiente", completa.

Cortes de luz: cuánto cuesta instalar un sistema solar

Miodowski remarca que un sistema de energía solar fotovoltaica On Grid, de poco menos de 3kW de potencia, para un consumo promedio en Argentina de 380 kWh al mes, cuesta u$s6.000 a la cotización oficial. Una instalación de ese tamaño permite cubrir las necesidades de consumo eléctrico casi en su totalidad y reducir hasta 90% el importe del servicio de luz.

También es posible implementar un sistema más chico, para bajar la inversión inicial, lo que puede significar un ahorro de entre 50% y 70% en la boleta.

El costo de instalación para un hogar es de alrededor de u$s6.000 (al oficial)

En el caso de ALP Group, tomando como ejemplo una Pyme o empresa agroindustrial, Capriati estima unos u$s55.000+IVA para contar con una potencia solar de 50kw. El trabajo demora unos siete días.

"Las instalaciones se pagan en pesos al cambio oficial. Es una forma de dolarizar la inversión y cubrirse frente a los futuros aumentos de tarifas", remarca.

Si el cliente no puede desembolsar ese capital, tiene la alternativa del leasing: en el mismo ejemplo de 50kw, abonaría 60 cuotas fijas mensuales de u$s1.400+IVA .

La ejecutiva resalta que "lo único que paga fuera del leasing es la mano de obra y un seguro. El canon mensual incluye un servicio de mantenimiento preventivo y monitoreo del consumo".

En cambio, para un usuario residencial con una vivienda de 200 metros cuadrados, la inversión ronda los u$s7.500+IVA, también pagadero al tipo de cambio oficial.

"Nuestras instalaciones son 'llave en mano', nos ocupamos desde el dimensionamiento, la provisión de equipos y materiales eléctricos, el montaje y la obra hasta la puesta en marcha", aclara Capriati.

En un escenario de crisis energética y calentamiento global, los sistemas de energía solar son el futuro. Habrá que seguir predicando sus virtudes y generar más herramientas de financiación para que lleguen a más personas e impacten no sólo a nivel ambiental, sino también reduzca el uso (y colapsos) de la red.