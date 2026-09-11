El cofundador de FTX presentó una solicitud para que el máximo tribunal revise su condena por fraude y la sentencia de 25 años de cárcel

La Corte Suprema rara vez acepta estos casos y no afecta la recuperación de fondos de acreedores de FTX.

La acción sigue al rechazo de su apelación por la Corte del Segundo Circuito el 12 de junio pasado.

Sam Bankman-Fried recurrió a la Corte Suprema de EE. UU. para revertir su condena por fraude y pena de 25 años.

Sam Bankman-Fried, cofundador y exdirector ejecutivo de FTX, acudió a la Corte Suprema de los Estados Unidos en busca de una última oportunidad para revertir su condena por fraude y la pena de 25 años de prisión que recibió por el colapso de la exchange de criptomonedas.

Jeffrey Fisher, abogado de Bankman-Fried yprofesor de Derecho de Stanford, confirmó la presentación realizada. La solicitud, conocida como writ of certiorari, no implica que la Corte Suprema haya aceptado revisar el caso, sino que se trata de un pedido formal para que los jueces decidan si quieren intervenir.

El máximo tribunal estadounidense recibe varios miles de estas peticiones cada año y sólo acepta una pequeña proporción, ya que en la mayoría de los casos, los rechazos se comunican mediante una breve orden, sin que los jueces expliquen sus motivos.

Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre de 2023 por un jurado federal por una serie de delitos relacionados con el fraude y el colapso de FTX y Alameda Research.

En marzo de 2024, el juez Lewis Kaplan lo condenó a 25 años de cárcel y ordenó el decomiso de unos u$s11.000 millones.

La defensa del acusado sostiene ahora que la Corte Suprema debería revisar aspectos centrales del proceso que terminó con su condena. Sin embargo, antes de que pueda presentar argumentos ante los jueces, el tribunal deberá decidir si acepta siquiera tomar el caso.

El fallo que complicó su estrategia

La presentación ante la Corte Suprema llega después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechazara su apelación el 12 de junio.

En ese fallo, el juez Barrington Parker sostuvo que Kaplan actuó de forma correcta al excluir determinadas pruebas relacionadas con la posibilidad de que FTX pudiera eventualmente devolver el dinero a sus clientes.

El argumento fue especialmente relevante para la defensa de Bankman-Fried, ya que el tribunal de apelaciones consideró que los clientes de FTX ya fueron víctimas de fraude cuando sus fondos fueron transferidos a Alameda, independientemente de que Bankman-Fried creyera que posteriormente podría devolver ese dinero.

Con esa decisión, las posibilidades de modificar la condena a través de los tribunales inferiores quedaron prácticamente agotadas.

El Segundo Circuito emitió posteriormente el mandato correspondiente y abrió un plazo de 90 días para que la defensa pudiera recurrir ante la Corte Suprema, y la presentación de este jueves se realizó dentro de ese período.

Cómo es la situación de los acreedores de FTX

El nuevo intento judicial de Bankman-Fried no modifica el proceso de recuperación de fondos para los acreedores de FTX.

El procedimiento de quiebra del grupo funciona de manera independiente al proceso penal contra su fundador, ya que por eso, los pagos y las distribuciones a los acreedores continúan con independencia de lo que decida la Corte Suprema sobre la petición de SBF.

La cuestión tiene especial relevancia porque numerosas categorías de clientes ya recuperaron sus reclamaciones completas, calculadas sobre la base de los valores de noviembre de 2022.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones sostuvo que esas recuperaciones posteriores no eliminan el fraude cometido originalmente.

La Corte Suprema podría rechazar la petición de Bankman-Fried sin celebrar una audiencia ni escuchar argumentos de las partes, ya que para que el caso avance, los jueces tendrían primero que decidir que merece ser revisado por el máximo tribunal del país.

La vía judicial es, además, una de las pocas alternativas que le quedan al exempresario de las criptomonedas. En paralelo, Bankman-Fried mantiene pendiente una solicitud de perdón presidencial, pero vía tampoco mostró ningún avance significativo.