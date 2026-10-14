El dictamen del Ministerio Público sostuvo que las quejas sobre tasas de interés desproporcionadas no constituyen un delito penal

El fallo alivia a Mercado Pago, pero mantiene la tensión regulatoria con el BCRA por el cálculo del CFTEA.

El Juzgado desestimó la acusación sobre tasas excesivas en créditos de la app, impulsada por Gabriel Solano.

La Justicia archivó la denuncia por usura contra Marcos Galperin y Mercado Pago al no encontrar delito.

La Justicia archivó la denuncia por usura contra Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, al considerar que no existió delito en los créditos otorgados por Mercado Pago.

El fallo despejó un frente judicial que cuestionaba las tasas de interés aplicadas por la billetera virtual.

Galperin fue sobreseído en una causa por usura en Mercado Pago

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53 desestimó la denuncia presentada por el legislador porteño Gabriel Solano, quien había acusado a Galperin de aplicar tasas desproporcionadas en los préstamos de Mercado Pago.

La jueza coincidió con la fiscalía en que no se acreditó que la empresa se hubiera aprovechado de la necesidad o inexperiencia de usuarios específicos, condición indispensable para configurar el delito de usura según el artículo 175 bis del Código Penal.

El dictamen del Ministerio Público sostuvo que las quejas sobre tasas de interés corresponden al fuero civil y comercial o a la órbita de defensa del consumidor, pero no constituyen un delito penal.

En consecuencia, la causa fue archivada por inexistencia de delito, aunque dejó abierta la posibilidad de que se discuta en otros ámbitos regulatorios.

La Justicia descartó un delito de usura en Mercado Pago y archivó la denuncia contra Marcos Galperin. (Imagen creada con IA)

El 12 de octubre, Galperin cuestionó públicamente las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que obligan a informar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA).

El empresario calificó al indicador como "falso e incorrecto", argumentando que el cálculo supone una capitalización de intereses y renovaciones constantes que no se aplican en la práctica.

El debate se encendió tras una simulación difundida por el economista Agustín Etchebarne, que mostraba que un crédito de $10.000 a 12 cuotas terminaba en un desembolso final de $14.496, con una Tasa Nominal Anual del 60%, una Tasa Efectiva Anual del 79,59% y un CFTEA del 102,36%.

El archivo de la causa representa un alivio para Mercado Libre y su división financiera, que en los últimos años se convirtió en uno de los motores de crecimiento de la compañía.

Sin embargo, el fallo no elimina las tensiones regulatorias: el BCRA defiende el CFTEA como un índice que refleja el costo real del financiamiento al integrar comisiones, impuestos e intereses acumulados.