El cofundador de Mercado Libre cargó duro contra el método de cálculo del Costo Financiero Total Efectivo Anual, que la regulación ahora exige aclarar.

Este debate es crucial para la transparencia del costo real de los créditos, impactando a millones de usuarios de aplicaciones financieras.

El empresario de Mercado Libre objeta el cálculo del CFTEA, que asume intereses capitalizados y renovación anual del préstamo.

Marcos Galperin cuestiona la obligación del BCRA de informar un CFTEA "falso" para préstamos de Mercado Pago.

El Banco Central (BCRA) de la República Argentina dispuso una nueva reglamentación que obliga a informar el costo financiero total anual de los préstamos que otorgan aplicaciones como Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, y generó disgusto en el empresario argentino Marcos Galperin.

El cofundador de Mercado Libre cuestionó la norma del BCRA por cuatro motivos: describió que el CFTEA es "falso" e "incorrecto", remarcó que asume que los intereses se capitalizan, destacó que el préstamo se renueva cada vez que vence y, a raíz de esto, subrayó que infla el costo real del crédito.

Según el empresario, esos supuestos no se dan nunca en decenas de millones de préstamos otorgados.

El cuestionamiento del empresario se dirige al indicador oficial y a los supuestos con los que, según plantea, se calcula.

La polémica empezó con un posteo del economista Agustín Etchebarne en X, bajo el título "Educación financiera básica".

El mensaje incluía la captura de una simulación de Mercado Pago con un CFTEA de 102,36%, resaltado en verde y acompañado de una ironía sobre los préstamos de MELI. Galperin respondió y abrió el debate sobre cuánto paga realmente quien toma un crédito.

La simulación de Mercado Pago que desató la polémica

Etchebarne recomendó no tomar préstamos a tasas altas y mirar siempre el costo financiero total (CFT).

Según el economista, es preferible ahorrar para que los intereses jueguen a tu favor. En la captura mostró un préstamo de $10.000 en 12 cuotas fijas de $1.208,02.

El total a pagar era de $14.496,24. La pantalla mostraba una TNA de 60%, una TEA de 79,59% y un CFTEA de 102,36%. Este último dato aparecía resaltado con un trazo verde.

Fue entonces cuando Galperin sostuvo que el CFTEA que el BCRA obliga a publicar es "falso", "incorrecto" e "inflacionado".

Explicó que asume que el interés se capitaliza, es decir, que se paga interés sobre los intereses. Además, supone que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence.

Para el empresario, eso no ocurre nunca en decenas de millones de préstamos: el indicador, por lo tanto, no reflejaría lo que efectivamente devuelve el usuario. El cuestionamiento se dirige al indicador y a los supuestos de su cálculo.

Qué establece la norma del BCRA sobre tasas de interés

Las normas sobre "Tasas de interés en las operaciones de crédito" disponen que las tasas se expresen de forma homogénea y transparente. El objetivo es que los usuarios cuenten con elementos comparables para evaluar. Contratos, recibos y demás documentos deben incluir la tasa anual pactada, la TEA, si la tasa es fija o variable y el CFT.

En las publicidades que mencionan cuotas, importe o tasa, deben exponerse de forma legible y destacada la TNA, la TEA, el CFT y el carácter fijo o variable. El CFT debe ir en una tipografía de color destacado y con un tamaño al menos cinco veces mayor que el de la TNA.

En los documentos con usuarios, su valor y el signo "%" deben tener al menos el doble de tamaño o resaltarse con otra tipografía o color, y las exigencias alcanzan a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito.

Qué es el CFT y en qué se diferencia del CFTEA

Según el BCRA, el CFT es la principal variable para elegir un préstamo personal, prendario o hipotecario, porque es el mejor indicador del costo global.

Se compone de la TNA y de los costos asociados que retribuyan un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos.

La normativa dispone que se exprese como tasa efectiva anual, con al menos un decimal.

Se determina sumando a la tasa el efecto de comisiones y cargos asociados a la operación. Se computan, entre otros, las primas de seguros exigidas para obtener el crédito, los gastos de apertura y mantenimiento de cuentas asociadas y el IVA sobre los intereses cuando el tomador es consumidor final. No se incluyen los impuestos que gravan los préstamos personales y prendarios.

La diferencia entre CFT y CFTEA está en la forma de expresarlo: el CFTEA es el costo financiero total como tasa efectiva anual, que es la que fija la norma. La TNA se aplica sobre el capital sin considerar que los intereses se acumulan período a período. La TEA sí incorpora esa capitalización.

En la simulación, una TNA de 60% equivale a una tasa mensual de 5%. Aplicada mes a mes con los intereses acumulados, da la TEA de 79,59%. El CFTEA suma cargos e impuestos y llega a 102,36%, y a esa capitalización remite el planteo de Galperin.

Qué recomienda el BCRA a quienes piden un préstamo

El BCRA aconseja comparar opciones y revisar cuánto dinero se recibe, cuánto se paga por mes y cuánto se devuelve en total.

También conviene mirar la cantidad de cuotas, el plazo, el CFT y qué ocurre ante una demora. Advierte que la cuota, por sí sola, no alcanza para saber cuánto cuesta un préstamo.

Según el organismo, el CFT muestra cuánto cuesta realmente un préstamo porque incluye intereses, comisiones, seguros, IVA y otros cargos.

La TNA, en cambio, muestra únicamente la tasa de interés. Por eso recomienda mirar el CFT, que se expresa como tasa anual y permite comparar alternativas, además de revisar vencimientos y cargos por mora.

Las tasas de Mercado Pago: un debate que no es nuevo

No es la primera vez que se discuten las tasas de Mercado Pago. En agosto pasado se difundió que la billetera cobraba intereses de hasta 1.375% en algunos préstamos.

La compañía explicó entonces que la tasa de cada usuario depende de su perfil de riesgo individual y mejora a medida que construye historial de pago.

El CFTEA más alto corresponde a los montos más bajos y a usuarios sobre los que la empresa aún no tiene información suficiente. Cerca de 2% de los préstamos se otorga con ese valor.

Mercado Pago aclaró que el CFTEA no equivale a lo que el usuario devuelve: en un préstamo de $100.000 a una TNA de 50% en 12 cuotas, el CFTEA rondaría el 100%, pero el total a pagar sería cercano a $135.000.

La empresa explicó que el indicador expresa el costo como si el crédito se extendiera los doce meses, mientras que en la práctica el capital se devuelve en cuotas.

Ese argumento se vincula con el planteo actual de Galperin sobre la renovación del préstamo.