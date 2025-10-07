Argentina se encuentra dentro de los cinco países de Latinoamérica con más suscripciones pagas en la firma que lidera Sam Altman. Los detalles

Open AI, la firma dueña de ChatGPT, presentó su primer estudio focalizado exclusivamente en la Argentina donde reveló datos puntuales sobre el uso del chatbot en el país.

Según detalló el informe la IA "transforma la productividad e impulsa el crecimiento económico en múltiples sectores".

La firma Argentina Productivity Report detalló que millones de argentinos ya utilizan la IA cotidianamente, y aseguró que el crecimiento de usuarios se triplicó de un año a otro en el país.

Dentro del ranking, la Argentina se encuentra dentro de los cinco países de Latinoamérica con más suscripciones pagas en la firma que lidera Sam Altman.

Respecto al número de desarrolladores con acceso a la API, el país argentino se ubica en el podio de los países con mayor crecimiento de la región.

El perfil de usuario que más se destaca dentro de la aplicación está conformado por jóvenes de 18 a 34 años y su mayor uso se da en:

Buenos aires, con el 46,6%

Córdoba, con el 12,3%

Santa Fe, con el 9,1%,

Mendoza con el 4%

Tucumán con el 3,2%

¿Para que utilizan ChatGPT los argentinos?

Según el informe, laArgentina atraviesa un "momento inédito" en el uso de la IA. Su adopción ya se expande en distintas provincias y sectores y cambia la forma en que las personas aprenden, trabajan y desarrollan sus proyectos.

El estudio también indicó que el impacto más visible se da en las pequeñas y medianas empresas, que ya incorporan herramientas de IA para:

automatizar tareas

mejorar la atención al cliente

agilizar la creación de contenido.

Según el informe, los argentinos utilizan ChatGPT principalmente para resolver tareas específicas, lo que representa el 13% de las consultas.

Puntualmente, lo emplean para obtener respuestas rápidas y profesionales, lo que reduce el tiempo que antes se destinaba a buscar información en Internet o manuales.

En segundo lugar, con un 11%, aparecen dos grandes usos: las guías paso a paso, como procedimientos o listas prácticas, y los tutoriales educativos, donde muchos estudiantes, profesionales y PyMEs lo consideran un tutor personalizado para aprender y mejorar habilidades.

También se utiliza para crear imágenes, redactar textos, editar contenidos o generar ideas creativas, actividades que, según OpenAI, impulsan la productividad y combinan creatividad con automatización.

ChatGPT es, además, la tecnología de consumo más adoptada en la historia, con más de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo.