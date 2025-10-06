El estudio se basó en una metodología de comparación ciega entre tareas realizadas por humanos y por modelos de IA, evaluadas por expertos

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, encendió las alarmas con un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral.

El estudio, titulado GDPval, identificó 44 profesiones en Estados Unidos que se encuentran en alto riesgo de ser reemplazadas por sistemas avanzados de automatización.

La investigación se basó en una metodología de comparación ciega entre tareas realizadas por humanos y por modelos de IA, evaluadas por expertos sin saber su origen.

Los resultados revelaron que, en sectores como el comercio minorista y mayorista, la IA ya supera a los trabajadores humanos en más del 50 % de las tareas clave.

El caso más extremo corresponde a los empleados de mostrador y alquiler, donde los sistemas automatizados lograron un desempeño superior en el 81% de las pruebas.

A estos le siguieron los gerentes de ventas, con una tasa de reemplazo del 79%, y los encargados de envíos y recepción, con un 76%.

Incluso profesiones tradicionalmente asociadas a la intuición humana, como los detectives privados e investigadores, mostraron una vulnerabilidad significativa: la IA los superó en el 70% de las tareas evaluadas.

Los editores, desarrolladores de software y asesores financieros también figuran entre los más expuestos, con tasas que oscilan entre 64% y 75%.

Entre los modelos evaluados, Claude Opus 4.1 de Anthropic fue el más eficaz, por encima de los profesionales humanos en el 47,6% de los casos.

El modelo GPT5-high de OpenAI alcanzó un 38,8%, lo que demuestra que la brecha entre capacidades humanas y artificiales se encuentra cada vez más cerca uno de otro.

El estudio abarcó nueve sectores económicos considerados estratégicos, y en todos ellos se registraron niveles de reemplazo significativos. Sin embargo, el impacto no es homogéneo: el sector de la información, que incluye directores, productores y periodistas, mostró mayor resistencia, con una tasa de reemplazo de apenas el 39%. La lista definitiva se compone de la siguiente forma:

Empleados de mostrador: 81% Gerentes de ventas: 79% Empleados de envíos, recepción e inventario: 76% Editores: 75% Desarrolladores de software: 70% Detectives e investigadores privados: 70% Responsables de cumplimiento normativo: 69% Supervisores de primer nivel de trabajadores de ventas no minoristas: 69% Representantes de ventas mayoristas y manufactureras (excepto productos técnicos y científicos): 68% Gerentes generales de operaciones: 67% Gerentes de servicios médicos y de salud: 65% Compradores y agentes de compras: 64% Asesores financieros personales: 64% Gerentes de servicios administrativos: 62% Representantes de atención al cliente: 59% Supervisores de primer nivel de trabajadores de ventas minoristas: 59% Supervisores de primer nivel de trabajadores de producción y operaciones: 58% Enfermeros especialistas: 56% Corredores de bienes raíces: 54% Analistas de noticias, reporteros y periodistas: 53% Gerentes de sistemas informáticos y de información: 52% Supervisores de primer nivel de policías y detectives: 49% Representantes de ventas mayoristas y manufactureras de productos técnicos y científicos: 47% Abogados: 46% Especialistas en gestión de proyectos: 42% Trabajadores sociales de infancia, familia y colegios: 42% Secretarios médicos y asistentes administrativos: 42% Agentes de bolsa, productos básicos y servicios financieros: 42% Supervisores de primer nivel de apoyo administrativo y de oficina: 41% Analistas de inversiones financieras: 41% Animadores y recreadores: 37% Enfermeros titulados: 37% Gerentes de propiedades, bienes raíces y asociaciones comunitarias: 34% Gerentes financieros: 32% Productores y directores: 31% Técnicos de audio y video: 30% Conserjes de hotel: 29% Empleados de gestión de pedidos: 28% Agentes inmobiliarios: 27% Farmacéuticos: 26% Contadores y auditores: 24% Ingenieros mecánicos: 23% Ingenieros industriales: 17% Editores de cine y video: 17%

OpenAI aclaró que el objetivo del informe no es anunciar despidos masivos, sino ilustrar el potencial de la IA como herramienta de apoyo.

"Los modelos actuales se acercan a la calidad del trabajo de los expertos, pero la automatización total enfrenta limitaciones", indicó el documento.

La compañía enfatizó que el impacto real dependerá de cómo se integren estas tecnologías en la vida laboral cotidiana y de la capacidad de los profesionales para adaptarse.