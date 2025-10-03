La integración de ambas plataformas abrió nuevas posibilidades para quienes buscan asistencia rápida, generación de contenido o automatización de tareas

La integración de ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial (IA) en WhatsApp, se volvió una de las novedades más prácticas del ecosistema de aplicaciones en 2025.

Aunque la empresa no ofrece un canal oficial dentro de la app de mensajería, existen múltiples formas de acceder a su IA desde el celular, lo que permite interactuar con el modelo conversacional sin salir del entorno cotidiano de comunicación.

Cuatro usos que podés darle a ChatGPT en WhatsApp

Una de las formas más directas de usar ChatGPT en WhatsApp es a través de un número habilitado por OpenAI para interacción instantánea. Basta con iniciar un nuevo chat e ingresar el número +1 (800) 242-8478 en la barra de búsqueda.

No es necesario guardar el contacto, aunque hacerlo facilita el acceso. Una vez iniciado el chat, el usuario acepta los términos de uso y puede comenzar a enviar:

Preguntas

Solicitudes de redacción

Traducción

Mantener conversación informal

El bot responde como cualquier contacto, con la ventaja de estar potenciado por uno de los modelos de lenguaje más avanzados del mundo. Esta modalidad no requiere instalación adicional ni configuración técnica, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan inmediatez.

La integración de ChatGPT a WhatsApp ayudó a miles de personas a automatizar tareas

Otro uso frecuente es el envío de mensajes de voz. ChatGPT en WhatsApp permite que los usuarios dicten instrucciones o consultas mediante audio, lo que agiliza la interacción y facilita el acceso para personas que prefieren hablar en lugar de escribir.

Además, el sistema puede procesar audios recibidos, resumirlos o responder en función del contenido, lo que resulta útil para quienes manejan información en formato oral y necesitan convertirla en texto o extraer datos clave.

En tercer lugar, es posible enviar imágenes para que la inteligencia artificial las analice. Esta función, disponible en versiones avanzadas del modelo GPT-4o, permite que el asistente identifique objetos, lea textos dentro de fotos, describa escenas o incluso traduzca carteles.

El usuario puede tomar una foto directamente desde WhatsApp y recibir una respuesta contextualizada, lo que amplía el rango de interacción más allá del texto y la voz.

Por último, muchas empresas ya utilizan ChatGPT en WhatsApp Business como asistente automatizado para atención al cliente, gestión de consultas frecuentes o soporte técnico.

A través de plataformas de terceros, es posible conectar el modelo con cuentas de WhatsApp Business y configurar respuestas inteligentes que simulan una conversación humana, lo que permite reducir tiempos de espera, mejorar la experiencia del usuario y ofrecer soluciones inmediatas sin necesidad de intervención humana constante.