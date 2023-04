Trucos que podemos aprender de los jugadores de póker profesional

El póker es un juego que permite desarrollar habilidades que sirven más allá del tapete: pueden aprovecharse en la vida personal y laboral

El póker está considerado como uno de los juegos de cartas con más historia y popularidad. Son muchas las personas que han tenido una toma de contacto con este juego de azar. Ya sea porque han jugado una partida con amigos, o en algún casino físico u online; o porque lo han visto en alguna película o serie de televisión. Pero si eres una de esas personas que aún no ha tenido la oportunidad de probarlo y descubrir las habilidades que podemos desarrollar jugando a él, no puedes perderte este artículo. En él te contaremos los mejores consejos que podrás utilizar tanto dentro de él como fuera, y te ayudarán a jugar como un profesional de la materia.

Aprende a jugar como un experto

Nadie nace sabiendo, y, como ocurre en otras áreas de nuestra vida y otros juegos, en el mundo del póker es necesario jugar, conocer las normas y seguir a otros jugadores, para crear nuestras propias estrategias frente a diferentes situaciones. Solo esto nos hará crecer y llegar a un nivel en el que se nos reconozca como maestros del póker. Por lo que, lo primero que hay que tener en mente es que requiere un esfuerzo y el estudio de la materia, solo así lograremos la excelencia. Si ya te encuentras en este punto y quieres aprender a jugar como un experto, no dejes de leer.

Si hay una regla que siguen los maestros de este juego de cartas es la de conocer a sus rivales. Para poder llegar a lo más alto hay que saber cómo juegan otros jugadores y las técnicas que emplean en sus partidas. Pero no solo eso, también entrará en juego el componente psicológico y mental de los participantes, y como se desenvuelven en la mesa. Normalmente, pensamos que las manos las ganan las cartas, pero el póker también cuenta con el componente anímico y el factor psicológico. Dos cosas que si sabemos leerlas nos ayudarán a hacernos con más de un triunfo.

Para desarrollar esta habilidad y usarla en nuestro beneficio podemos practicar con amigos, o jugando a mesas de poker online disponibles en los casinos en línea. Son muchas las opciones que en ellos se ofrecen, por lo que podremos probar diferentes modalidades a la vez que ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Aunque en estos encuentros no podemos ver los gestos y movimientos corporales de los contrincantes, sí que podremos estudiar las jugadas o el tiempo de respuesta del resto de jugadores en la mesa. No olvidemos qué, a veces, jugar relajados es la mejor técnica que podemos emplear para conseguir analizar las jugadas y ver los fallos del resto de la mesa. Eso sí, si estás empezando, recuerda que debes jugar con cautela y no arriesgar en aquellos momentos que no lo veas claro.

Habilidades multifuncionales

La estrategia y el conocimiento que requiere el póker hace que sea un juego que nos ayude a obtener una serie de habilidades que podemos utilizar en nuestra vida personal y laboral. Entre ellas destacan algunas de las siguientes:

Gestión de tiempo y dinero: al ser un juego de apuestas el dinero es parte de él. Es por ese motivo que es de vital importancia hacer una buena gestión de él, así como del tiempo, marcando unos límites de juego. Una habilidad que puede resultar muy útil a la hora de gestionar nuestro hogar o nuestra carga laboral del día.

Paciencia: aprender a jugar como un maestro es algo que requiere mucha paciencia. Una cualidad que cualquier jugador con un nivel medio alto dentro del póker debe tener. Hay que mantenerse sereno y en calma para tomar las mejores decisiones, y que los nervios no nos jueguen una mala pasada. Esta templanza frente a situaciones que nos sacan de nuestra zona de control y confort y nos genera tensión nos enseña a mantener el autocontrol de nosotros mismos. Una cualidad que podemos usar en diversos ámbitos de nuestra visa diaria, tanto al relacionarnos con otros como en tareas laborales.

Psicología y análisis: como mencionábamos anteriormente, saber leer al resto de jugadores de la mesa nos ayudará a intuir el juego y los movimientos que cada uno de ellos llevarán a cabo en la siguiente ronda. El trabajo psicológico nos ayuda a entender a los otros y relacionarnos de mejor manera dentro y fuera del póker. Las versiones de juego online además añaden la capacidad de conectar con otros en remoto.

Así pues, podemos decir que para jugar como un experto al póker tenemos que desarrollar ciertas habilidades y cualidades aparte de la estrategia y las matemáticas necesarias en él. Algo que no solo nos hará un mejor jugador dentro de la mesa de póker, sino que nos ayudarán fuera del tapete también, ya que muchas de ellas pueden extrapolarse a otros ámbitos como el laboral o el personal.