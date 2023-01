Bomba: confirman que comenzó el rodaje del documental sobre Generación Zoe

Una plataforma de streaming inició la grabación sobre la compañía del polémico CEO, Leonardo Cositorto. La producción hace foco en las víctimas del esquema

De los proyectos audiovisuales en ciernes sobre la presunta estafa piramidal llamada Generación Zoe, hay uno que va tomando forma. Se trata de una película documental que comenzó a rodarse con una productora local que trabaja para Netflix.

Las primeras entrevistas, con investigadores y damnificados por el supuesto esquema ponzi, ya se materializaron. Los trabajos fílmicos avanzaron en la ciudad cordobesa de Villa María, cuya Fiscalía de Instrucción fue la que libró la orden de detención contra Leonardo Cositorto.

Si bien desde la productora no ofrecieron mayores detalles, se sabe que incluirán parte de la vasta cantidad de material generado por el propio líder de Zoe. Esto es, seminarios que van desde educación financiera hasta cursos que versan sobre autoestima.

Generación Zoe: el documental

Hay material que abarca los inicios de Cositorto como vendedor raso, hasta sus participaciones en cenas de gala o entregas de premios. Incluso hay grabaciones sobre su rastreo y posterior detención.

Para este proyecto, la mirada estará puesta en las víctimas del esquema, por el que están detenidas 20 personas. Al igual que en otras producciones de alto impacto, como el estafador de Tinder, el eje serán los ahorristas.

Para cubrir ese aspecto, hay cientos de casos. El tendal incluye diferentes provincias de la Argentina, incluso otros países.

Miguel Ángel Pierri, abogado de Cositorto, confirmó hace unos meses la puesta en marcha de otro proyecto y además expresó que "la cosa viene de Europa". Paramount+ sería la plataforma encargada de mostrar la versión de su defendido. No obstante, ese plan no registra novedades.

La causa Zoe

Según la fiscal Juliana Companys, la causa se encuentra en estado avanzado. La funcionaria expresó tener pruebas para demostrar las responsabilidad de cada uno de los imputados. En la mayoría de los casos, detenidos con prisión preventiva.

La parte más espesa de la investigación podría concluir en los próximos meses, para avanzar con la elevación a juicio.

Companys aventuró que las personas estafadas podrían ser más de 1.000, pero admitió que fueron 176 las que presentaron una denuncia por el hecho.

Cositorto es señalado por estafa y asociación ilícita. El coach ontológico fue la cabeza de un esquema empresarial multimillonario, que ofrecía a los inversores rendimientos en dólares de hasta un 55% al mes. Su vida hoy, tras las rejas, lo tiene promocionando esquemas similares a Zoe y hasta dando cursos motivacionales a otros presos.

En su última entrevista radial, mostró continuar con su alto perfil y mensajes motivacionales para los seguidores que aún le quedan.

Netflix inicia rodaje de documental sobre Generación Zoe

"Ustedes tienen que poder tener la capacidad de ver lo invisible, porque hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Una vez lo visualizo me proyecto, me sobredimensiono. Esa fe la empiezo a hablar, le empiezo a declarar, le pongo fecha, color, imágenes", indicó.

La causa tiene un prófugo que cuenta con pedido de detención internacional de la Interpol que es el exjuez porteño y exfiscal federal de la Nación, Héctor Luis Yrimia. Varios de los imputados lo señalaron como el cerebro judicial de la organización.

Te puede interesar Sorprendente: se conoció qué decía el último e-mail que envío Steve Jobs y a quién fue dirigido

El exfuncionario se definió como una víctima más de Cositorto y escapó a Emiratos Árabes. Desde allí no lo puede extraditar a Argentina, ya que no existe convenio de extradición entre ese país y los Emiratos.