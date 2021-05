Debut en Estados Unidos: por primera vez un "vehículo Bitcoin" participará de una carrera automovilística

Un automóvil con la imagen de Bitcoin debutará en la mayor carrera de autos de EE UU en una iniciativa única financiada con criptomonedas

El famoso piloto de carreras Ed Carpenter, quien actualmente compite en la IndyCar Series para su propio equipo, Ed Carpenter Racing (ECR), se ha unido a Jack Mallers, CEO de la empresa de pagos con criptomonedas Zap, en una iniciativa única para llevar Bitcoin al mainstream.

Por primera vez, el equipo de Carpenter competirá por el primer lugar conduciendo un auto de carreras negro y naranja adornado con el logotipo de Bitcoin en el evento deportivo 500 Millas de Indianápolis, también conocido como Indianápolis 500 o Indy 500.

El Chevrolet Bitcoin No. 21, o "Automóvil Bitcoin", participará en el próximo Indy 500 que se celebrará el 30 de mayo y será conducido por el Novato del Año 2020 de la Serie NTT IndyCar, Rinus VeeKay.

Este es el diseño del vehículo que participará en la carrera

Auto de carreras de Bitcoin debutará en Indy 500

La iniciativa no solo es única por llevar la imagen de Bitcoin al mayor evento de carrera de automóviles de Estados Unidos, sino que está rompiendo con todos los modelos de financiamiento de la industria de carreras deportivas. El equipo de Carpenter ha rechazado todos sus patrocinadores para competir por la "conciencia de Bitcoin y desarrollo de código abierto" de dicha tecnología.

"No te conviertes en un piloto de IndyCar para hacerte rico. Esta es una carrera impulsada por la pasión", comentó Ed Carpenter a Jack Mallers en una llamada para coordinar la iniciativa -y citada en un comunicado de prensa.

El equipo de Carpenter (ERC), de la mano de Maller, ha decidido recaudar fondos a través de donaciones en Bitcoin para financiar la carrera, pero también para financiar el desarrollo de Bitcoin. Del total de fondos recaudados, 70% se destinará directamente a los desarrolladores que contribuyen con el código abierto de la principal criptomoneda, y el otro 30% a cubrir los gastos de la carrera.

De hecho, el auto lucirá un código QR que los fanáticos pueden usar para contribuir con donaciones de bitcoins. La iniciativa no solo incluye un coche de Bitcoin, sino toda la indumentaria del equipo de carrera con motivo cripto: uniformes, trajes del equipo de mecánicos, vehículos de transporte. Todo con la imagen de la mayor criptomoneda del mundo.

La vestimenta que utilizará el conductor

ECR también se ha asociado con la plataforma de pagos de Lightning Network, Strike, y planea donar parte de los ingresos hacia causas benéficas en Indianápolis. Una iniciativa única en la industria de carreras

A parecer de Mallers, el equipo de Carpenter hace un esfuerzo histórico por correr en pro de "la libertad humana, la educación financiera, la inclusión financiera", al llevar el mensaje de la criptomoneda al mundo.

Por su parte, el piloto Carpenter, nativo de Indianápolis y uno de pocos pilotos en los más de 100 años de historia de la Indy 500 en ganar tres poles, compartió su emoción por llevar su interés personal por Bitcoin a la industria de carreras.

"Así como Bitcoin está revolucionando nuestro sistema financiero, lo veo como una oportunidad para transformar la forma en que operamos dentro de nuestra propia industria del automovilismo", comentó la estrella de carreras.

Cabe señalar que, además de romper con el modelo de patrocinio para incorporar Bitcoin por primera vez, ECR también es el primer equipo de la serie IndyCar en integrar la criptomoneda como una opción de pago para sus empleados.

Según adelantó Mallers, el proyecto ya ha recibido u$s 1.000.000 en financiamiento, de más de una docena de donadores incluyendo él mismo -que aportó u$s 25.000- y la firma Strike que donó u$s 100.000. Empresas como CashApp, de Jack Dorsey, Blockstream y Morgan Creek Digital también se han comprometido a apoyar el proyecto.

Este año, el evento 500 Millas de Indianápolis contará con más de 144.000 asistentes en persona y será televisado a nivel nacional con millones de espectadores. Los interesados pueden donar a la dirección de BTC: 3GCLkEZrhQ7AdPA7t3SvhoBixQWs1he6SQ

Fuente: Diario Bitcoin