¿Por qué el cofundador de Apple vendió todos sus bitcoins?

Steve Wozniak fue uno de los primeros en apostar a las monedas digitales y compró sus primeras criptomonedas a solo 700 dólares

Steve Wozniak, conocido a nivel mundial por ser cofundador del gigante de la electrónica de consumo Apple, era uno de los que había apostado al negocio de las criptomonedas.

Había comprado hacia el 2016 sus primeros bitcoins a un precio de alrededor de u$s700, incluso fue uno de los primeros en adoptar estas monedas digitales. Sin embargo, decidió dar un paso al costado y vendió todas sus participaciones.

Un punto interesante de esto es que, aparentemente, Wozniak logró venderlo en la valuación máxima de la moneda: alrededor de u$s20.000.

Esta noticia, que se dio a conocer en una conferencia reciente celebrada en Estocolmo, Suecia, denominada Nordic Business Forum, fue informada por Toshi Times.

Además, el cofundador de Apple también describió lo que eventualmente quería hacer con sus criptomonedas para demostrar su practicidad.

"Mi objetivo era viajar a un lugar como Estocolmo e ir a restaurantes y hoteles que solo aceptan bitcoins, y solo uso bitcoins cuando viajo", dijo.

Sin embargo, parece que ya ha liquidado todas sus tenencias de esta moneda, aunque sigue siendo optimista con respecto a su destino.

"Parte de mi felicidad es no tener preocupaciones, así que lo vendí todo y me deshice de él", señaló.

Además, Wozniak también dijo que su motivación principal con respecto a sus posesiones de criptomoneda siempre ha sido más filosófica que financiera. Específicamente, indicó estaba más interesado en el proceso del blockchain que en la criptomoneda misma: “Nunca me ha gustado el dinero de ninguna manera. Nunca he usado la aplicación de acciones de Apple, no lo hago”.