La competencia entre proveedores, el avance de transferencias inmediatas, el auge del eCommerce y la llegada de nuevos rieles cambiaron el negocio

Expertos del Fintech Forum advierten sobre brechas en educación financiera y la complejidad de infraestructura para el Open Finance.

El Banco Central reporta un +60% en pagos cuenta a cuenta, mientras 15 adquirentes activos operan desde la apertura regulatoria de 2019.

El negocio adquirente en Argentina se volvió estratégico tras la digitalización de pagos, impulsando competencia y exigiendo adaptación a comercios.

El ecosistema de pagos en la Argentina experimentó una metamorfosis profunda en los últimos años.

Puntualmente, el negocio adquirente, que el pasado funcionaba como un servicio secundario y de carácter eminentemente operativo, se transformó hoy en un pilar estratégico clave para la economía comercial.

Durante un panel especializado que reunió a referentes del sector en el Argentina Fintech Forum 2026, los ejecutivos de la industria analizaron cómo la apertura del negocio adquirente dinamizó el mercado, impulsó la competencia y obligó a los jugadores a ofrecer mucho más que una simple conexión entre tarjetas y comercios. La charla contó con los siguientes referentes:

Hernán Olivieri , Manager de Relaciones Estratégicas de Pagos360 (moderador)

, Manager de Relaciones Estratégicas de Pagos360 (moderador) Patricia Furlong , CEO de Global Processing

, CEO de Global Processing Raúl Piccolo , CEO de ePagos

, CEO de ePagos Romina Simonelli , CEO de Nave

, CEO de Nave Federico Balige , CEO de Getnet

, CEO de Getnet Sebastián Tamanaha, cofundador de OpenPass

Adquirentes de pagos en Argentina cambian su negocio y buscan reducir costos con tecnología

La transformación responde a cambios estructurales en los hábitos de consumo y a un retroceso histórico del dinero físico.

Según datos recientes del Banco Central, el uso de efectivo se encuentra en mínimos históricos, mientras que los pagos cuenta a cuenta experimentaron un salto superior al 60% en volumen y transacciones, en detrimento de una leve caída de las tarjetas de débito tradicionales.

Este nuevo escenario posiciona al comercio frente a la exigencia de aceptar cualquier medio de pago digital disponible en el celular del cliente, un desafío que impulsó la expansión del eCommerce y redefinió la infraestructura tecnológica requerida en los puntos de venta.

Los adquirentes de pagos buscan ganar terreno con nuevas tecnologías y más servicios para comercios

Desde la perspectiva de las entidades proveedoras, el mercado actual convive con una oferta diversificada tras la apertura regulatoria iniciada en 2019. Federico Balige, CEO de Getnet, destacó que el sector pasó de tener terminales aisladas a registrar un promedio superior a dos dispositivos por comercio, con quince adquirentes operando activamente en el registro oficial.

Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo radica en "desarmar las dependencias heredadas de modelos anteriores", comparando el rol de la industria actual con un rompehielos que debe abrirse camino entre prácticas obsoletas para liberar todo el potencial del ecosistema local.

A este complejo entramado tecnológico se suma una brecha pendiente vinculada a la educación financiera y la transparencia de costos. Raúl Piccolo, CEO de ePagos, sostuvo que los comerciantes suelen comparar precios finales sin dimensionar que el costo total se compone de factores complejos como:

Aranceles

Plazos de acreditación

Costos de adelanto

Carga impositiva

En la misma línea, Romina Simonelli, CEO de Nave, subrayó que los tomadores de decisiones en las empresas están varios pasos atrás de estos conceptos, por lo que la industria tiene la responsabilidad de simplificar la información para que la comparación comercial sea verdaderamente equitativa y transparente.

Las stablecoins y la tokenización abren una nueva oportunidad para los rieles de pago, según los expertos

La evolución del negocio también exige repensar la infraestructura tecnológica de cara al futuro inmediato. Sebastian Tamanaha, cofundador de OpenPass, explicó que la industria está ingresando en la era del cambio de rieles hacia opciones tokenizadas y basadas en stablecoins, siguiendo la tendencia global impulsada por actores financieros internacionales de peso.

Además, remarcó la necesidad de adaptar la tecnología a verticales específicas como el transporte público o la salud, donde los requerimientos de conectividad, velocidad y gestión de copagos exigen soluciones hipercustomizadas que reduzcan los costos transaccionales.

El impacto de incorporar múltiples jugadores e intermediarios en cada operación plantea, no obstante, una advertencia sobre la eficiencia operativa. Simonelli y Patricia Furlong, CEO de Global Processing, coincidieron en que la superposición de capas tecnológicas puede encarecer innecesariamente el costo de servir.

Furlong precisó que, si bien la innovación y la seguridad son indispensables, el modelo de negocio debe garantizar una rentabilidad sostenible para todo el ecosistema, cuidando que la complejidad técnica no se convierta en una barrera financiera insostenible.