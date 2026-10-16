Un relevamiento alerta por la desconexión de millones de ciudadanos en localidades donde la falta de cajeros margina y profundiza desigualdades

El efectivo en poder del público cayó 58% en términos reales desde enero de 2017, según el primer informe del Observatorio Denaria Argentina, elaborado con datos del INDEC y del BCRA y difundido a comienzos de octubre de 2026. La medición descuenta el efecto de la inflación.

Pero el dato más contundente no está en el porcentaje de caída del circulante, sino en la geografía. Las provincias con mayor proporción de localidades sin acceso al efectivo son Neuquén (69,2%), Santiago del Estero (57,8%) y Córdoba (25,4%). Que una de cada cuatro localidades cordobesas no tenga dónde conseguir un billete es un dato que choca con la idea de que el problema es exclusivamente del norte profundo.

En Argentina hay 2.420 localidades en esa situación, donde viven 2.432.579 personas. En 463 de ellas, el punto más cercano está a más de 25 kilómetros.

Qué mide el informe y de dónde salen los números

El relevamiento es del Observatorio Denaria Argentina, el brazo local de Plataforma Denaria, una organización civil fundada en España en 2021 que opera también en Portugal, Chile y Argentina, donde desembarcó en octubre de 2025. Su objetivo declarado es monitorear y defender el uso del dinero físico como herramienta de inclusión financiera. El informe se construye con estadísticas oficiales del INDEC y del BCRA, y el mapa interactivo de puntos de acceso está publicado en su sitio.

El hallazgo más contundente no es el porcentaje de caída del circulante, sino la geografía. Las provincias con mayor proporción de localidades sin acceso al efectivo son:

Neuquén: 69,2% de sus localidades sin puntos de acceso

de sus localidades sin puntos de acceso Santiago del Estero: 57,8%

Córdoba: 25,4%

Y hay un vacío normativo que la organización señala con precisión: existen normas que obligan a los comercios a aceptar medios de pago digitales, pero ninguna que proteja el derecho del ciudadano a pagar en efectivo cuando lo necesita. Antonio Montero, Director Ejecutivo de Denaria en Argentina, resume la posición de la entidad al sostener que eliminar el efectivo "es una forma de exclusión". La organización aclara que no se opone a los pagos digitales y que reclama la coexistencia de los dos sistemas.

El dato que el informe no explica

Acá hace falta un contrapunto que una organización que defiende el efectivo no va a ofrecer. La caída del 58% real del circulante no se explica solamente por la digitalización de los pagos: también por lo que el peso dejó de poder hacer.

Durante los años que cubre la serie, mantener pesos quietos fue una de las decisiones financieras más caras disponibles en Argentina. El ahorrista no se pasó del billete a la billetera virtual por convicción tecnológica: se pasó porque el saldo en una cuenta remunerada o en un fondo money market rinde y el billete en el cajón se licúa. El propio informe mensual de septiembre de 2026 de Nexo aporta un dato que apunta en la misma dirección: entre los argentinos que redujeron activos tradicionales para comprar criptomonedas:

El 45,8% sacó los fondos del efectivo

26,8% los sacó de acciones

16,2% de bonos

Dicho de otro modo, hay dos fenómenos superpuestos. Uno es la digitalización de los pagos, que avanza en todo el mundo. El otro es la huida del peso físico como reserva de valor, que es específicamente argentino. El informe de Denaria mide la suma de los dos y le atribuye el resultado al primero. El problema de acceso que describe (2,4 millones de personas sin un cajero cerca) es real y está bien documentado; la causa de la caída del circulante es más discutible.

"Cuando a un pueblo de 1.200 habitantes le cierran el único cajero, el vecino no se vuelve digital", sentencia a iProUP la economista Verónica Arriesta. La profesional justifica su afirmación: "se vuelve dependiente del que tiene POS. Le paga al almacenero un 10% más por sacar plata con la tarjeta, o viaja 40 kilómetros. La inclusión financiera no se mide en apps descargadas, se mide en kilómetros hasta el billete".

Respecto a si se puede seguir cobrando el sueldo en efectivo en Argentina, la respuesta es no. La Ley 27.802, vigente desde el 6 de marzo de 2026, modificó el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones deben pagarse mediante depósito en cuenta bancaria del trabajador. El pago en efectivo o con cheque es nulo, incluso con el acuerdo del trabajador. La excepción es el personal de casas particulares.

Otra consulta vinculada a la cuestión es si un comercio puede negarse a recibir efectivo El informe de Denaria identifica un vacío legal en ese punto. Hay normas que obligan a los comercios a aceptar medios de pago electrónicos, pero ninguna que garantice el derecho del consumidor a pagar en efectivo. La organización habilitó un canal gratuito y confidencial para denunciar negocios que rechazan billetes.