La firma 2clics nació para digitalizar el negocio de los alquileres, pero cambió de rumbo y hoy tiene más de 1.000 inmobiliarias como clientes

Tras superar bloqueos de acceso a la API de Zonaprop, la empresa planea expandir su modelo regional hacia México y España sin recibir inversión externa.

La startup permite centralizar la gestión de propiedades y comercialización, diferenciándose con herramientas de inteligencia artificial como el agente Hoomi.

2clics, el CRM inmobiliario fundado por Hernán Gavidia y Sebastián Fente, factura u$s 600.000 anuales y opera en más de 1.000 agencias de seis países.

Dos amigos de Tapiales crearon un CRM inmobiliario que hoy factura u$s600.000 al año y utiliza más de 1.000 inmobiliarias en Latinomérica.

Se trata de 2clics, la startup que fundaron Hernán Gavidia y Sebastián Fente en 2018, después de detectar una oportunidad para incorporar tecnología a un sector que utilizaba muchos procesos manuales.

Los emprendedores se conocen desde la secundaria y compartían su interés por la programación. Con esos conocimientos, comenzaron a desarrollar un sistema para facilitar la administración de alquileres en Argentina.

Sin embargo, la crisis económica de 2018 y 2019 dificultó el desarrolló del proyecto, cayeron los ingresos y debieron replantear el negocio.

Allí decidieron enfocarse en los alquileres y apostar por las operaciones de compraventa y desarrollar un producto que pudiera funcionar en distintos mercados.

Después de probar una primera versión con sus clientes, comenzaron a trabajar en el lanzamiento, previsto para marzo de 2020. La pandemia volvió a retrasar sus planes y los obligó a sostener el proyecto con recursos mínimos.

Cómo funciona el CRM y el conflicto con Zonaprop

2clics permite centralizar la gestión comercial de una inmobiliaria. Desde la plataforma, los usuarios pueden administrar propiedades, publicar avisos, organizar contactos, hacer seguimiento de consultas y analizar el desempeño de sus equipos. También ofrece integraciones con WhatsApp e Instagram y herramientas para crear sitios web propios.

Uno de sus diferenciales es el acompañamiento a las inmobiliarias y el desarrollo de nuevas funciones a partir de sus necesidades. Sin embargo, en 2023 la compañía enfrentó un problema que puso a prueba esa relación con sus clientes.

La empresa propietaria de Zonaprop decidió quitarle el acceso a su API, la tecnología que permitía sincronizar automáticamente las propiedades entre el CRM y el portal. Esto obligó a las inmobiliarias a cargar los avisos manualmente.

Pese al inconveniente, muchos clientes decidieron continuar con 2clics, en parte por la relación construida con sus fundadores y por los costos de otras alternativas.

La inteligencia artificial (IA) también comenzó a ganar terreno en el proyecto. La startup incorporó herramientas para editar fotografías, agregar mobiliario virtual y lanzó Hoomi, un agente que responde consultas de potenciales compradores y trabaja junto con los asesores inmobiliarios.

Los próximos pasos de 2clics y su expansión a nuevos mercados

La empresa se posiciona entre las tres plataformas más utilizadas de la Argentina y entre las principales dos de Uruguay. También desembarcó en Chile y avanza con su expansión en Perú y Colombia.

Según detallaron los fundadores, su objetivo es continuar con su crecimiento en Latinoamérica, con México como próximo mercado y España en el horizonte. Todo el desarrollo se realizó sin inversión externa, con los ingresos del propio negocio y la dupla fundadora todavía al frente de la compañía.

De un proyecto que nació para resolver un problema puntual de las inmobiliarias argentinas, 2clics pasó a construir un negocio regional. Ahora busca aprovechar la digitalización del sector y la incorporación de inteligencia artificial para competir en nuevos mercados.

El recorrido de 2clics refleja cómo una oportunidad detectada en un mercado tradicional puede convertirse en un negocio tecnológico con alcance regional.