Urbania 3D, la startup argentina que desarrolla plataformas digitales para comercializar proyectos inmobiliarios, busca ampliar su negocio durante 2027 con una nueva vertical orientada a agentes inmobiliarios y una mayor expansión internacional.

Fundada en Rosario en mayo de 2025 por Ignacio Apestegui y Tomás Carrari, la compañía factura aproximadamente u$s700.000 al año, cuenta con más de 150 clientes y opera en más de 12 países.

La idea surgió mientras sus fundadores estudiaban arquitectura y aprendían a realizar renders. En ese proceso detectaron una oportunidad en la comercialización de departamentos en pozo, donde las desarrolladoras todavía dependían de archivos y recursos visuales que no siempre permitían dimensionar el proyecto.

"¿Cómo puede ser que un departamento de cientos de miles de dólares se siga vendiendo con un PDF pesado, dos o tres renders sueltos y un plano que el comprador no sabe leer? El comprador no lo llega a imaginar, y la duda se resuelve yéndose", recuerda Apestegui.

El problema también alcanzaba a los equipos comerciales, que debían gestionar información dispersa y responder consultas constantemente. "Pasan el día administrando archivos: buscan el PDF correcto, chequean una planilla de disponibilidad que siempre llega tarde, explican el proyecto otra vez por teléfono y mandan la dirección desde Google Maps", describe.

Cómo funciona el negocio de Urbania 3D y en qué países opera

El producto principal de Urbania 3D son los showrooms virtuales, espacios digitales que reúnen en un solo enlace toda la información de un desarrollo inmobiliario. Los compradores pueden acceder desde el celular o la página web de la desarrolladora, sin descargar aplicaciones, y recorrer el proyecto de manera virtual.

Urbania 3D ofrece planos y vistas en tres dimensiones que permiten evaluar mejor una propiedad

La empresa produce los renders, planos 3D amoblados, recorridos 360° e imágenes con drones, y los integra en una plataforma propia. Allí, los usuarios pueden:

Consultar las unidades disponibles

Filtrar por ambientes

Orientación y precio

Conocer los amenities

Revisar el avance de obra.

Del lado de las desarrolladoras, ofrece un panel para actualizar precios y disponibilidad, gestionar consultas y acceder a métricas sobre el comportamiento de los potenciales compradores.

Actualmente, Urbania 3D tiene más de 150 clientes, un portfolio de 250 proyectos y presencia en más de 12 países. Entre sus clientes figuran desarrolladoras como Beltrán Briones y Proaco.

Para expandirse, eligió un modelo de partners: un socio exclusivo por país que comercializa la solución a cambio de una comisión. Ya tiene representantes en Paraguay, Bolivia, México y España. "Paraguay y Bolivia son los mercados que más tracción muestran", detalla. También buscan socios en:

Chile

Colombia

Perú

Brasil

Estados Unidos

Portugal

Urbania 3D: Los inicios y planes para 2027

El proyecto se realizó sin inversores externos y con rentabilidad desde el primer día. "Financiamos la expansión con los ingresos que generaban los propios clientes: cada proyecto permitió avanzar con el siguiente y desarrollar nuevas funcionalidades", detalla Apestegui.

De cara a 2027, la firma busca aumentar su capacidad de producción, consolidar su expansión internacional y desarrollar nuevas líneas de negocio.

Según detallaron, uno de los nuevos proyectos será Urbania CAM, una vertical que busca ampliar su alcance dentro de la cadena inmobiliaria y sumar herramientas destinadas a agentes del sector.

La estrategia es pasar de ofrecer una solución de visualización arquitectónica a construir una infraestructura digital que conecte a:

Desarrolladoras

Inmobiliarias

Brokers

Compradores

El objetivo de sus fundadores es posicionar a Urbania 3D como una de las principales empresas de visualización arquitectónica de la región y ampliar su participación en el negocio inmobiliario a través de nuevas soluciones tecnológicas.