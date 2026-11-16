La startup ya opera en la Argentina y proyecta acelerar su crecimiento en el país durante 2027, con foco en bancos y agregadores de pagos.

El acuerdo incluye inversión y colaboración para crear soluciones tecnológicas con IA para bancos y agregadores de pagos.

La alianza busca impulsar el ecosistema de pagos en América Latina y acelerar el crecimiento de Akua en Argentina en 2027.

Itaú Ventures e Itaú Unibanco se asocian estratégicamente con Akua, una fintech de infraestructura financiera basada en IA.

Itaú Unibanco, a través de su brazo de inversión corporativa Itaú Ventures, anunció una alianza estratégica regional con Akua, una compañía de infraestructura financiera que desarrolla tecnología basada en inteligencia artificial (IA).

Akua ya opera en la Argentina y proyecta acelerar su crecimiento en el país durante 2027, con foco en bancos y agregadores de pagos.

El acuerdo incluye una inversión en la fintech y una colaboración para crear nuevas capacidades y soluciones tecnológicas destinadas a impulsar la evolución del ecosistema de pagos en América Latina.

La iniciativa permite facilitar herramientas para procesar pagos, conectarse con distintos rieles de pago, administrar riesgos, prevenir fraudes y automatizar operaciones.

La propuesta está dirigida a bancos, adquirentes, facilitadores de pagos —conocidos como PayFacs— y empresas fintech que buscan ampliar sus servicios sin tener que desarrollar desde cero cada una de esas capacidades.

La alianza llega en un momento en que las entidades financieras aceleran la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar sus servicios, optimizar procesos y responder a las nuevas demandas de clientes y comercios.

Itaú invierte en Akua y apuesta por transformar los pagos digitales con inteligencia artificial. (Imagen creada con IA)

Itaú y Akua se unen para desarrollar la IA en la infraestructura de pagos

En ese contexto, la IA comienza a ocupar un lugar que va más allá de la eficiencia operativa: también aparece como una herramienta para desarrollar productos, generar nuevas fuentes de valor y transformar la infraestructura sobre la que funcionan los servicios financieros.

Según el comunicado difundido por las compañías, Itaú Ventures se incorporará como inversionista de Akua.

De esta forma, la relación no se limitará a una integración tecnológica; también tendrá un componente estratégico y financiero, con el objetivo de explorar oportunidades de negocio y ampliar las capacidades de infraestructura financiera en distintos mercados latinoamericanos.

Uno de los puntos destacados del anuncio es la proyección de Akua en la Argentina. La firma ya opera en el país y anticipa que buscará acelerar su crecimiento durante 2027, impulsada por la demanda de soluciones tecnológicas de bancos y agregadores de pagos que participan del ecosistema de adquirencia.

La empresa apunta a ofrecer herramientas que permitan a estos actores procesar transacciones, administrar riesgos y desarrollar nuevos servicios sobre una plataforma integrada.

"Con Itaú queremos demostrar el potencial de una infraestructura diseñada desde su origen para integrar inteligencia artificial y facilitar el desarrollo de nuevos productos financieros. La oportunidad está en las soluciones que bancos y empresas de pagos podrán crear a partir de estas capacidades", sostuvo Carlos Marín, CEO y cofundador de Akua.

Carlos Marín, CEO y cofundador de Akua

"En la Argentina, donde Akua ya está operativa, vemos un importante potencial de crecimiento para 2027, impulsado por la demanda de soluciones tecnológicas de bancos y agregadores de pagos que participan en el ecosistema de adquirencia", agregó.