La adquisición se dio por u$s580 millones. El gigante brasileño busca impulsar servicios digitales avanzados y responder al avance de las fintech

La IA es motor de la transformación bancaria regional para 2026; bancos como Santander Argentina invierten para liderar en personalización y fraude.

La operación busca modernizar la plataforma de Itaú, analizando riesgo crediticio y fidelizando usuarios frente a la competencia fintech y la IA.

Itaú Unibanco compró la startup brasileña NeoSpace AI por u$s580 millones para desarrollar modelos propios de IA y personalizar la atención al cliente.

Itaú Unibanco, el banco más grande de América Latina, compró este lunes la startup brasileña de inteligencia artificial NeoSpace AI Technologies por 2.900 millones de reales, equivalentes a u$s580 millones, en una operación que apunta a desarrollar modelos propios de IA para personalizar la atención al cliente.

La transacción combina la tecnología de la startup con el expertise del banco en servicios financieros. NeoSpace mantendrá gestión y estructura autónomas, con su fundador Bruno Pierobon al frente como CEO.

Fundada en 2023, NeoSpace desarrolla inteligencia artificial capaz de identificar patrones y relaciones complejas en grandes conjuntos de datos.

Itaú ya era cliente de la empresa y, de hecho, lideró una ronda de inversión por u$s18 millones a comienzos de 2025. No es la primera jugada de este tipo del banco: en 2019 había comprado Zup, otra startup fundada por Pierobon y enfocada en integrar sistemas nuevos con estructuras heredadas.

Qué busca Itaú con la compra de NeoSpace

La operación es parte de un plan más amplio del banco brasileño para modernizar su plataforma tecnológica, en un contexto en el que el sistema financiero regional intenta no quedar atrás frente a una industria fintech cada vez más agresiva.

Los modelos de NeoSpace serán la vía para personalizar el servicio al cliente, ampliar el volumen de datos disponibles para analizar riesgo crediticio y, al mismo tiempo, blindar la relación con los usuarios en un mercado donde la competencia por la fidelización se intensificó.

En 2024, Itaú ya había dado un paso en esa dirección al unificar sus distintas aplicaciones móviles en una sola, un movimiento pensado para reforzar los vínculos con los clientes que concentran sus consumos digitales en un único producto y abandonan las sucursales físicas.

La banca regional se juega la competitividad en la IA

La movida de Itaú no es aislada. La consultora Temenos identificó a la inteligencia artificial como el principal motor de transformación de la banca latinoamericana para 2026, con un rol de "copiloto estratégico" que atraviesa gestión de riesgos, hiperpersonalización de servicios y atención al cliente.

Deloitte, en la misma línea, planteó que la ventaja competitiva de los bancos de la región ya no se juega solo en el capital, sino en la capacidad de ejecutar con datos e IA a escala.

En paralelo, los grandes jugadores globales mueven fichas en la misma dirección. Santander selló en 2025 un acuerdo con OpenAI para convertirse en el "primer banco nativo en inteligencia artificial" y proyecta superar los 200 millones de euros de valor de negocio generado por IA al cierre de 2026, con más de 280 agentes de automatización trabajando en áreas como crédito, fraude y KYC.

Cómo impacta la carrera de la IA en los bancos argentinos

En la Argentina, el fenómeno avanza con velocidad propia. Santander Argentina destinará u$s230 millones durante 2026 para modernizar su infraestructura y encarar un modelo operativo "nativo en inteligencia artificial", con asistentes virtuales más precisos y procesos automatizados.

Galicia, por su parte, viene desplegando un modelo de banca agéntica que integra IA en la atención y en los procesos internos.

El resto del pelotón se mueve en la misma dirección:

BBVA arrancó la implementación de sistemas de automatización enfocados en atención personalizada y prevención de fraude

Macro avanza con scoring crediticio y asistentes conversacionales

Supervielle también implementa automatización en evaluación de riesgo de consumo

El análisis crediticio automatizado, especialmente en préstamos personales, financiamiento pyme y evaluación de riesgo de consumo, aparece como uno de los frentes más dinámicos: permite procesar volúmenes de información que un equipo humano no podría abordar.

En ese tablero, la compra de NeoSpace confirma una tendencia que trasciende fronteras: los bancos tradicionales ya no se limitan a contratar proveedores de IA, sino que buscan quedarse con el know how puertas adentro para no depender de terceros en una tecnología que está redefiniendo la relación con el cliente.