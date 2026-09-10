Con una inversión de u$s4,6 millones, el REIT cerró la compra de un inmueble corporativo con rendimiento neto del 8,28% en dólares.

Esta es la tercera adquisición del fondo, que busca mejorar la renta de cocheras y consolidar inversiones en inmuebles con alta ocupación.

La compra de 4.077 m² y 65 cocheras, por u$s4.4M, asegura u$s32.000/mes de alquileres con 8.28% de rendimiento neto.

El fondo inmobiliario de Beltrán Briones adquirió un edificio en Recoleta, sede de Megatlon, por u$s4.6 millones.

El mercado inmobiliario corporativo de la Ciudad de Buenos Aires sigue sumando movimientos de peso a través de vehículos colectivos de inversión. Tras haber concretado su desembarco en la plaza bursátil local como el primer Real Estate Investment Trust (REIT) estructurado en Argentina para captar ahorros minoristas, el fondo comandado por el especialista inmobiliario Beltrán Briones concretó la tercera adquisición de su cartera patrimonial.

La operación consistió en la compra de un edificio completo ubicado en Arenales 1928/1934, en pleno barrio porteño de Recoleta, que actualmente funciona como una de las sedes troncales de la cadena de gimnasios Megatlon.

La transacción demandó un desembolso total de u$s4.635.100 (incluyendo gastos de escrituración y comisiones), pactada sobre un valor de cierre de u$s4.440.000, lo que representó una quita del 16,2% respecto del precio de publicación original de u$s5.300.000.

La compra se conoció apenas dos semanas después de que el fondo sumara las oficinas corporativas triple A de PedidosYa en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, ratificando una política orientada a capturar inmuebles de gran escala con contratos vigentes en moneda dura y cobro de alquileres desde el día cero.

Cuáles son los números técnicos del inmueble adquirido en Recoleta

La ficha de cierre informada por Briones este 10 de septiembre de 2026 detalló los indicadores financieros y de superficie que sustentaron la adquisición:

Características del activo: Edificio completo de 4 pisos y 2 subsuelos de estacionamiento, con una superficie total de 4.077 m² y 65 cocheras comerciales

Precio pactado por m²: u$s1.089 por metro cuadrado , computando dentro del valor las 65 unidades de estacionamiento

Inquilino institucional: Megatlon

Flujo de alquileres: Genera un ingreso de u$s32.000 mensuales , equivalentes a u$s384.000 por año

Rendimiento bruto (Cap Rate): 8,65% anual en dólares sobre el costo del inmueble

Gastos de adquisición: 4,40% del monto total (u$s195.100), distribuidos en Impuesto a los Sellos (1,75% / u$s77.700), honorarios notariales (0,25% / u$s11.000), gastos escriturarios varios (0,40% / u$s17.600) y comisión inmobiliaria (2% / u$s88.800)

Rendimiento neto final: 8,28% anual en dólares una vez computados la totalidad de los costos asociados a la compraventa

"Vemos una oportunidad concreta de incrementar la renta del activo. El contrato actual de las 65 cocheras vence durante 2026 y consideramos que su renta se encuentra por debajo de los valores de mercado. Su actualización permitirá aumentar el flujo generado por el edificio y mejorar aún más el rendimiento de la inversión", anticipó el titular del vehículo.

Cómo se compara este edificio con la compra reciente de PedidosYa

La incorporación en Recoleta complementa el perfil del portafolio que el vehículo comenzó a consolidar a fines de agosto, cuando adquirió el inmueble corporativo de 2.282 m² y 12 cocheras en Av. Caseros y Diógenes Taborda, alquilado a PedidosYa con contrato hasta diciembre de 2028 por u$s5.350.000 (u$s2.344 por m²).

A diferencia de la sede de Parque Patricios -que ofrece una rentabilidad neta de doble dígito (10,09% anual) apalancada en los beneficios impositivos del Distrito Tecnológico-, el inmueble de Arenales prioriza la solidez de una ubicación consolidada de alta renta en Recoleta y un valor de compra sensiblemente inferior por metro cuadrado (u$s1.089 frente a u$s2.344).

La estrategia común de ambas operaciones descansa en negociar paquetes completos en bloque directamente con los propietarios para obtener descuentos de dos dígitos sobre la tasación inicial, asegurando inquilinos de primera línea y contratos a largo plazo que absorban el riesgo de vacancia.

Qué es un REIT y cómo pueden los ahorristas ingresar al fondo

Un Real Estate Investment Trust es un vehículo financiero estructurado para que múltiples ahorristas e inversores institucionales puedan invertir en propiedades comerciales y corporativas de gran escala sin necesidad de comprar un inmueble entero.

El capital aportado se transforma en cuotapartes que otorgan derecho a percibir de forma periódica los dividendos generados por el cobro de los alquileres en dólares, distribuidos en proporción a la tenencia de cada participante.

Para sumarse a este tipo de instrumentos, los inversores particulares operan a través de su cuenta comitente en cualquier sociedad de bolsa (ALyC) habilitada en el país.

Desde la plataforma del broker, los usuarios suscriben las cuotapartes del fondo en los períodos de colocación primaria o adquieren las participaciones en el mercado bursátil secundario en pesos o dólares, obteniendo exposición directa al ladrillo sin asumir las tareas de mantenimiento, cobro ni gestión operativa de los contratos de alquiler.

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y periodísticos y no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento inmobiliario ni oferta pública de valores. Las participaciones en fondos de real estate están sujetas a riesgos de mercado, variaciones en los cánones locativos y fluctuaciones en la valuación de los activos subyacentes.