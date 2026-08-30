Winbuild proyecta cerrar el 2026 con una facturación de u$s750.000, luego de alcanzar a más de 100 desarrolladoras clientes en 12 meses. La startup argentina, que comenzó sin inversión inicial, ya trabaja sobre más de 400 proyectos inmobiliarios y cuenta con un equipo de 25 empleados y colaboradores.

El proyecto se encarga de desarrollar tecnología para que empresas del sector inmobiliario puedan comercializar sus proyectos de manera más eficiente.

La oportunidad apareció al detectar un problema concreto en uno de los segmentos menos digitalizados del real estate: los desarrollos de pozo. Las desarrolladoras todavía dependían de brochures en PDF, renders, planos, listas de precios y conversaciones por WhatsApp para mostrar sus proyectos.

Fue en ese contexto que Javier Cohen Kichik y Ariel Kuperman decidieron combinar sus experiencias para desarrollar una solución tecnológica para el sector. Kuperman había trabajado en el mundo productivo y tecnológico, mientras que Cohen Kichik contaba con trayectoria en el ecosistema emprendedor y tecnológico.

"Siempre me gustó aplicar tecnología en industrias poco digitalizadas. Primero fueron los restaurantes, después el negocio textil y ahora el real estate, un sector que recién está empezando a dar sus primeros pasos tecnológicos", indicó Cohen Kichik

"El desafío más grande fue encontrar un alivio al dolor del desarrollador rápidamente para poder pasar a la etapa de hacer llegar la solución a más clientes", agrega.

Javier Cohen Kichik y Ariel Kuperman, creadores de Winbuild

Del showroom virtual a una plataforma comercial

El showroom virtual fue la puerta de entrada de Winbuild ya que permite recorrer en 360° un desarrollo antes de que esté construido y consultar en un mismo lugar sus unidades, precios y disponibilidad.

Sin embargo, la startup detectó que las desarrolladoras necesitaban algo más que mostrar sus proyectos y amplió su propuesta hacia un ecosistema tecnológico para gestionar todo el proceso comercial.

Hoy, el modelo de negocio tiene dos componentes. Por un lado, la empresa cobra una implementación por cada showroom virtual, cuyo valor varía según la escala y complejidad del desarrollo.

Por otro, ofrece una suscripción para acceder al resto de las herramientas comerciales de la plataforma. El ticket promedio general ronda los u$s3.500, aunque existen alternativas de entrada para proyectos más pequeños y soluciones más completas para desarrollos de mayor envergadura.

La plataforma incluye un CRM diseñado específicamente para desarrolladoras, landing pages autoadministrables, integración con WhatsApp y Meta, administración de unidades, precios y disponibilidad, seguimiento del avance de obra y herramientas específicas para brokers e inmobiliarias.

De esta manera, la información comercial de cada proyecto queda concentrada en un mismo lugar y puede actualizarse en tiempo real por los equipos de cada empresa.

Winbuild y su próximo paso para escalar en la región

Según los fundadores, el impacto de la plataforma ya se refleja en los resultados comerciales donde sus herramientas pueden generar una mejora promedio del 30% en la tasa de cierre, al combinar:

Visualización 360°

Información actualizada

Herramientas para la gestión de leads

Con el negocio consolidado en Argentina, la startup ahora apunta a escalar a otros mercados de Latinoamérica y llegar a EEUU. Ya desembarcó en Perú, donde trabaja con 15 firmas, y también cuenta con clientes en Uruguay y Paraguay.

El crecimiento de la firma también podría estar acompañado por una nueva etapa de financiamiento. Winbuild evalúa avanzar con su primera ronda formal de inversión, aunque todavía no definió ni el monto ni los tiempos.

"Creemos que estamos acercándonos al momento de llevar la empresa a otro nivel y escala", explican sus fundadores. La inversión estaría destinada principalmente a:

Fortalecer los equipos comercial

Acelerar el desarrollo del producto

Ampliar la presencia en los mercados

"Queremos ser la fuente de confianza para nuestros clientes. Que toda la información comercial viva dentro de nuestra plataforma y les saque dolores de cabeza", concluye Cohen Kichik.