Las promociones incluyen beneficios en Tienda BNA+ y BNA Viajes, además de reintegros en YPF, Shell, Axion y supermercados durante todo el mes

Además, mantiene beneficios en noviembre: 20% en combustibles (YPF, Shell) y 10% en supermercados (ChangoMás, Día).

BNA Viajes ofrece hasta 12 cuotas sin interés en vuelos (Aerolíneas Argentinas, JetSMART) y hoteles, más rebajas del 40%.

Banco Nación lanzó descuentos especiales por Cyber Monday, con hasta 30 cuotas y promociones en tecnología, viajes y hogar.

Banco Nación lanzó nuevos descuentos por el Cyber Monday, que se desarrolla del 2 al 4 de noviembre de 2026, con promociones de hasta 30 cuotas sin interés en:

tecnología

electrodomésticos

productos para el hogar

beneficios en viajes

La propuesta estará disponible a través de Tienda BNA+ y BNA Viajes, mientras que la entidad también mantiene descuentos y reintegros en supermercados, combustibles y comercios adheridos durante todo el mes.

Entre los principales beneficios se destacan hasta 30 cuotas sin interés en artículos de eficiencia energética, hasta 24 cuotas en categorías seleccionadas, descuentos, precios promocionales y cupones de compra. La propuesta también incluye envíos gratis en productos adheridos.

Por su parte, BNA Viajes ofrece alternativas para quienes quieran organizar sus próximas vacaciones o escapadas.

Durante el Cyber Monday, los usuarios podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles y paquetes turísticos, además de descuentos especiales en determinados servicios.

Entre las promociones se encuentran descuentos de hasta el 20% en vuelos de Aerolíneas Argentinas, con el cupón CYBERBNA y un tope de reintegro de $100.000, y rebajas de hasta el 40% en alojamientos nacionales seleccionados.

BNA lanzó descuentos especiales por Cyber Monday, con hasta 30 cuotas y promociones en tecnología, viajes y hogar.

También hay financiación de hasta 12 cuotas sin interés en vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSMART para destinos nacionales.

Las condiciones, los destinos disponibles y los productos alcanzados se pueden consultar en Tienda BNA+ y BNA Viajes.

Banco Nación: qué descuentos ofrece durante noviembre

Más allá de las promociones especiales del Cyber Monday, Banco Nación mantiene durante noviembre una serie de beneficios para sus clientes a través de Semana Nación. El programa incluye descuentos en:

compras cotidianas

supermercados

estaciones de servicio

comercios de distintos rubros

Uno de los beneficios más importantes está destinado a la compra de combustibles. Los viernes, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento en estaciones de servicio adheridas de:

YPF

Shell

Axion

Puma Energy

Gulf

DAPSA

La promoción tiene un tope de reintegro de $10.000 mensuales por cliente y requiere pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación mediante MODO BNA+, escaneando el código QR en los establecimientos adheridos.

En supermercados también hay alternativas para ahorrar. En ChangoMás, los lunes se ofrece un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $7.500 mensuales y una compra mínima de $75.000.

En Supermercados Día, el beneficio es del 10% los viernes y sábados, con un tope de $7.500 mensuales y una compra mínima de $35.000.

Por otra parte, Semana Nación reúne promociones en comercios electrónicos y tiendas de distintos rubros.

Los clientes pueden acceder a hasta 18 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco. La cantidad de cuotas y los productos incluidos dependen de cada establecimiento.

A través de Tienda BNA+, además, se mantienen alternativas de financiación para compras de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.