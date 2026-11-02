La afiliada de Fitch valoró el liderazgo del Banco Nación, su liquidez y la garantía estatal, aunque advirtió qué factores podrían bajar la nota

El balance al primer semestre de 2026 mostró una ganancia neta de $710.756 millones, aunque con un incremento en el cargo por incobrabilidad local.

La entidad, que concentra el 23,3% de los depósitos bancarios del país, obtuvo el respaldo por su rol como agente financiero estatal y alta liquidez.

FIX SCR ratificó la calificación AAA(arg) al Banco Nación, máxima nota de escala nacional, extendiéndola a su nueva emisión de deuda por u$s70 millones.

El Banco Nación conservó la calificación AAA(arg), la máxima de la escala nacional de FIX SCR, y la agencia le asignó la misma nota a los Títulos de Deuda Clase 7 que la entidad colocará en dólares por hasta u$s70 millones.

La calificadora, afiliada local de Fitch Ratings, confirmó el 29 de octubre la nota de largo plazo con Perspectiva Estable y la de corto plazo en A1+(arg). Además, ratificó las calificaciones de las seis clases de títulos que el banco ya tiene en circulación.

Según FIX, la nota se apoya en cuatro factores:

el liderazgo y la franquicia de la entidad en el sistema bancario local su rol de agente financiero del Gobierno un buen desempeño sostenido una adecuada liquidez

A eso se suma la garantía de la Nación sobre las operaciones del banco, que se aplica una vez agotados todos los recursos legales contra la entidad.

Cómo es la nueva Clase 7 del Banco Nación

La Clase 7 es la nueva emisión de deuda del Banco Nación dentro de su programa global de títulos, que admite hasta u$s1.500 millones en circulación. De acuerdo con el comunicado de FIX, tendrá estas condiciones:

Moneda: dólares estadounidenses

dólares estadounidenses Monto: hasta el equivalente de u$s70 millones, ampliable hasta el máximo del programa

hasta el equivalente de u$s70 millones, ampliable hasta el máximo del programa Tasa: fija nominal anual, a definir en la licitación

fija nominal anual, a definir en la licitación Plazo: 24 meses, con pago total del capital al vencimiento

La colocación se suma a las seis clases que FIX calificó desde mayo, con las que el banco empezó a diversificar su fondeo en el mercado de capitales. Al cierre de junio, el balance ya registraba $527.307 millones en obligaciones negociables emitidas, un rubro que estaba vacío a fines de 2025.

Qué muestran los números del banco

Los estados financieros del Banco Nación al 30 de junio de 2026, expresados en moneda constante, acompañan la lectura de la calificadora:

Ganancia neta atribuible: $710.756 millones en el semestre, 28,6% más que los $552.723 millones de igual período de 2025

$710.756 millones en el semestre, 28,6% más que los $552.723 millones de igual período de 2025 Resultado neto por intereses: $6,79 billones, con una suba interanual de 26,5%

El mismo balance deja ver el principal punto de atención. El cargo por incobrabilidad llegó a $1,51 billones en el semestre, casi el triple que un año antes, en un sistema donde la morosidad total subió de 7% en marzo a 7,6% en junio, según datos del BCRA recogidos en ese documento.

Por qué la nota AAA del Banco Nación pesa en el sistema financiero

El Banco Nación es la entidad más grande del país: a marzo de 2026 reunía el 23,3% de los depósitos y el 20,6% de los préstamos del sistema, según el informe integral que FIX publicó en julio. Con 705 sucursales en todo el territorio, su perfil crediticio funciona como referencia para el resto de la banca.

Esa misma evaluación indicaba que las previsiones cubrían 1,12 veces la cartera irregular, contra 0,93 veces en los diez principales bancos privados, y que el capital tangible equivalía al 31,1% de los activos tangibles.

La nota máxima llegó hace un año. En octubre de 2025, FIX subió la calificación de largo plazo desde AA(arg) por la consolidación del banco como principal entidad del mercado, sus niveles de liquidez y el crecimiento de un crédito de buena calidad.

La agencia también detalló qué podría presionar la calificación a la baja: