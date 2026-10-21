La startup comenzó con una inversión inicial de u$s400.000, se acerca a los 50.000 usuarios y apunta a acelerar su crecimiento durante 2027

El modelo de Salame no cobra comisiones a vendedores, pero monetiza con “Salame Protect” (5%) y publicaciones potenciadas.

Fundada por Montesissa y Bruguera, inició con u$s400.000 y ofrece pagos protegidos, envíos integrados y verificación de identidad.

La startup Salame proyecta una inversión de u$s1.5M para masificar su app de compraventa de usados en Argentina para 2027.

Salame, la startup argentina que desarrolla una plataforma para comprar y vender artículos usados, proyecta levantar u$s1.5 millones para masificar su propuesta en el país durante 2027.

El proyecto, creado por Florencia Montesissa y Evan Bruguera, comenzó con una inversión inicial de u$s400.000 y ofrece pagos protegidos, envíos integrados y verificación de identidad.

La idea surgió a partir de una experiencia cotidiana de sus fundadores, cuando intentaron vender algunos artículos durante un viaje familiar a la Argentina. Publicar los productos era solo el primer paso, después debían:

verificar con quién hablaban

resolver el cobro

coordinar la entrega

A partir de ese problema, identificaron una oportunidad para desarrollar una aplicación que simplificara el proceso de compraventa de segunda mano.

"Queríamos construir algo que no fuera simplemente un lugar donde publicar y encontrar productos, sino una plataforma que acompañara toda la transacción y resolviera los principales problemas que hoy existen en el mercado de usados", indicaron los fundadores.

El objetivo es conectar a quienes tienen productos en desuso con personas que pueden necesitarlos, a través de una experiencia que busca combinar facilidad de uso con herramientas de seguridad y asistencia durante la operación.

Ellos son Florencia Montesissa y Evan Bruguera, fundadores de Salame

Cómo funciona Salame y cómo gana dinero

Salame permite publicar artículos usados, conversar con potenciales compradores y concretar operaciones dentro de la aplicación.

La plataforma integra pagos, envíos y verificación de identidad, mientras que su sistema Salame Protect retiene el dinero hasta que el comprador recibe el producto y confirma que está conforme.

Para revisarlo, dispone de 48 horas desde la recepción. Si surge un conflicto, los fondos permanecen retenidos mientras el equipo de soporte analiza el caso.

El modelo de negocio combina distintas fuentes de ingresos. Los vendedores particulares no pagan comisiones sobre el precio de sus productos, mientras que quienes compran pueden optar por Salame Protect, que tiene un costo del 5%.

La compañía también monetiza mediante publicaciones potenciadas, membresías para usuarios y profesionales que ofrecen servicios, e ingresos vinculados a los envíos. A futuro, prevé sumar publicidad a través de Google AdMob.

En cuanto a las categorías, la startup registra una buena respuesta en ropa, moda y textiles, además de movimiento en electrónica, especialmente en celulares y accesorios.

Una startup con u$s400 iniciales que busca levantar u$s1.5 millones

Para la creación del proyecto, la empresa contó con un capital inicial de u$s400.000, correspondiente a una ronda semilla en la que participaron amigos, familiares y un inversor principal.

Los fondos se destinaron al desarrollo de una primera versión de la aplicación y a las primeras acciones de marketing.

La siguiente etapa contempla una ronda de inversión de u$s1.5 millones, que la compañía busca concretar durante los próximos 12 meses. Los fondos se destinarán a ampliar su alcance en Argentina, posicionar la marca y fortalecer la operación para acompañar el crecimiento.

"Levantar esa ronda es uno de nuestros principales objetivos para los próximos 12 meses que nos permitirá construir y poner en marcha el producto", agregan sus fundadores.

"Esta nueva etapa está pensada para ampliar su alcance en el país y preparar la base para una futura expansión regional", proyectan

De cara al cierre de 2026, la prioridad será consolidar el funcionamiento de la aplicación y aumentar la recurrencia de los usuarios. Durante 2027, la startup apunta a masificar su propuesta en el mercado local y avanzar hacia otros países de la región.