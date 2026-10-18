Wealth2B, la startup que desarrolla tecnología de inversión para bancos y fintechs, busca superar los u$s300 millones en volumen de operaciones durante 2027.

Fundada por Nicolás Galarza y Cynthia Mulvihill, la compañía combina acceso a mercados internacionales con asesoramiento financiero personalizado mediante inteligencia artificial y ya posee más de 150.000 cuentas de clientes finales en su infraestructura.

La plataforma permite que bancos, fintech y agentes del mercado de capitales incorporen servicios de inversión a sus propios canales digitales, sin tener que desarrollar desde cero la infraestructura tecnológica.

La integración se realiza mediante API o soluciones de marca blanca, que las instituciones pueden adaptar a su identidad y modelo de negocio.

La propuesta incluye acceso a acciones y fondos cotizados (ETF) que operan en Estados Unidos, portafolios gestionados y herramientas de asesoramiento financiero. De esta manera, las entidades pueden ampliar su oferta de productos de inversión y sumar nuevos servicios a sus clientes.

"La industria hizo enormes avances para que invertir sea más fácil. Pero abrir una cuenta de inversión no significa saber qué hacer con ella", indica Galarza, cofundador y CEO de Wealth2B.

Ellos son Cynthia Mulvihill y Nicolás Galarza, fundadores de Wealth2B

SmartInvest AI, el asesoramiento financiero con inteligencia artificial

Uno de los ejes de la compañía es SmartInvest AI, un sistema que busca llevar el asesoramiento financiero personalizado a una mayor cantidad de inversores.

El mismo utiliza información sobre el perfil de riesgo, los objetivos, el horizonte de inversión y la cartera de cada persona, además de sus interacciones previas con la plataforma.

A partir de ese contexto, la herramienta puede responder consultas, explicar alternativas de inversión e identificar estrategias dentro de las opciones previamente configuradas y aprobadas.

El objetivo es que los usuarios no solo puedan acceder a instrumentos financieros internacionales, sino también comprender cuáles se ajustan a sus necesidades.

"La inteligencia artificial permite empezar a llevar a millones de personas algo que durante décadas estuvo reservado a la banca privada: una experiencia donde alguien conoce tu situación, entiende tus objetivos y puede ayudarte cuando tienes que tomar una decisión", agrega Mulvihill.

Wealth2B proyecta crecer y ampliar su presencia en Latinoamérica

La compañía cuenta con cinco instituciones integradas a su infraestructura y otras dos en proceso de integración, con lanzamientos previstos antes de finalizar 2026.

Durante el tercer trimestre de ese año, registró u$s30.27 millones en volumen de operaciones de inversión y a partir de ese ritmo de actividad proyecta superar los u$s300 millones anuales en 2027.

Como parte de su estrategia de expansión, Wealth2B busca ampliar su presencia en Argentina y México, incorporar instrumentos de inversión locales y desarrollar soluciones para personas jurídicas.

En paralelo, la empresa explora la integración de sus servicios con asistentes de IA mediante MCP (Model Context Protocol), un estándar que permite conectar aplicaciones de IA con herramientas y sistemas externos bajo determinados permisos.

Por último, la compañía no busca una nueva ronda de inversión. Según detallaron, concentra sus esfuerzos en sumar instituciones, ampliar su tecnología y desarrollar nuevas funcionalidades.