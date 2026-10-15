La plataforma permite administrar ventas online, cocina, caja y facturación desde un mismo lugar, sin cobrar comisiones por cada operación

Genera ahorros de hasta $1,26 millones mensuales para restaurantes al evitar comisiones del 30% de apps de delivery.

La plataforma permite administrar ventas online, cocina y facturación, duplicando volumen de pedidos y buscando expandirse en Argentina.

Ojapo, startup argentina, ofrece un sistema de gestión para restaurantes sin comisiones, procesó +7.400 pedidos por $208 millones.

Ojapo, la startup argentina que desarrolla un sistema de gestión para restaurantes, ya procesó más de 7.400 pedidos por más de $208 millones y busca expandirse en el país.

La plataforma permite administrar ventas online, cocina, caja y facturación desde un mismo lugar, sin cobrar comisiones por cada operación.

El proyecto nació en una granja familiar de Colonia Mabragaña en Entre Ríos, después de que uno de sus fundadores perdiera una venta porque no había visto a tiempo un pedido que había llegado por WhatsApp.

Al buscar una herramienta para organizar las ventas, Walter Gallinger, productor de verduras agroecológicas, no encontró una solución que se adaptara a sus necesidades y decidió desarrollar una propia.

"Un sábado a la noche entró por WhatsApp un pedido grande que vi tres días después; para entonces, el cliente ya le había comprado a otro", cuenta el fundador a iProUP al explicar cómo surgió la idea.

Hoy, Ojapo trabaja con diez comercios de distintas provincias y duplicó su volumen mensual de pedidos desde julio: pasó de procesar unos 550 por mes entre marzo y mayo a superar los 1.100.

Ojapo, un sistema para gestionar restaurantes sin pagar comisiones

A diferencia de otras herramientas que se enfocan en las operaciones del mostrador, Ojapo nació para organizar los pedidos online. Cada comercio puede tener su propia tienda digital, con su marca, zonas de reparto, costos de envío y pedido mínimo, sin pagar un porcentaje por cada venta.

La plataforma también permite administrar las mesas del salón, recibir pedidos mediante códigos QR, enviar comandas a la cocina y controlar los insumos y las recetas para calcular el costo de cada plato.

Además, incluye cierres de caja por turno y medio de pago, facturación electrónica de ARCA y accesos diferenciados para encargados, mozos y repartidores.

Otra de sus funciones es la integración con Google. Desde el mismo panel, los comercios pueden responder reseñas, actualizar horarios, publicar fotos y cartas y dirigir el botón de pedidos online hacia su propia tienda. De esta manera, buscan evitar que los clientes que encuentran un restaurante en Google terminen haciendo sus pedidos a través de aplicaciones externas.

El sistema funciona desde celulares y computadoras, sin necesidad de instalar programas. Para facilitar su adopción, la empresa ofrece el alta gratuita, asistencia personalizada por WhatsApp y la posibilidad de cargar la carta del negocio.

"Nuestro competidor no es otro sistema: es el cuaderno, el WhatsApp y la comisión de las aplicaciones", explican desde Ojapo.

Cómo es el modelo de negocio de Ojapo y cuánto pueden ahorrar los restaurantes

El modelo de negocio se basa en una suscripción mensual fija, sin comisiones por venta ni contratos de permanencia. La plataforma tiene un plan gratuito para siempre, pensado para comercios que comienzan con una carta reducida, y dos opciones pagas de $19.000 y $29.000 mensuales.

Cada plan incluye un módulo a elección entre tienda online y salón. Para sumar el segundo, el comercio debe abonar $15.000 adicionales por mes, mientras que la facturación electrónica tiene un costo extra de $12.000. Con todas las funcionalidades activadas, un restaurante paga $56.000 mensuales.

La propuesta busca reducir los costos que enfrentan los negocios gastronómicos cuando venden a través de aplicaciones de delivery, que pueden cobrar cerca del 30% de cada pedido.

Según los cálculos de la startup, un restaurante que vende 300 pedidos mensuales mediante esas plataformas, con un ticket promedio de $28.000, factura $8,4 millones y paga cerca de $2,52 millones en comisiones.

Si la mitad de esas operaciones se traslada a la tienda online propia del negocio, el ahorro podría alcanzar los $1,26 millones mensuales. La estimación no contempla los gastos de reparto ni los medios de pago, que el comercio debe seguir afrontando.

La empresa busca que los restaurantes puedan comenzar con las herramientas básicas y sumar nuevas funciones a medida que crecen, sin tener que cambiar de sistema. Sin embargo, uno de sus principales desafíos es convencer a los comerciantes de abandonar métodos de organización más tradicionales.

"La principal no es técnica: es el tiempo y la desconfianza", explican desde la compañía sobre las dificultades para sumar nuevos clientes. Por eso, el plan gratuito no tiene vencimiento y la empresa ofrece acompañamiento personalizado durante la implementación.

Ojapo busca crecer en Argentina y evalúa sumar inversiones

La startup se financió hasta el momento con capital propio, sin inversión externa. Como todavía se encuentra en una etapa temprana, no publica sus cifras de facturación, aunque sus fundadores no descartan abrir una ronda de inversión para acelerar su llegada a más ciudades.

Actualmente, los diez comercios que utilizan la plataforma están distribuidos entre Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan y Santa Fe. Según la empresa, dos de ellos migraron desde otros sistemas de gestión y continuaron utilizando Ojapo por la variedad de herramientas que ofrece.

De cara a 2027, la compañía trabaja en dos nuevas funcionalidades. La primera permitirá reunir en un mismo lugar los pedidos que los restaurantes reciben a través de distintas aplicaciones de delivery. La segunda apunta a ofrecer repartidores a demanda, para que los comercios puedan solicitar uno cuando lo necesiten sin tener que contar con uno propio.

"Por ahora seguimos creciendo con recursos propios, y no descartamos abrir una ronda para acelerar la llegada a más ciudades", señalan desde Ojapo.

El objetivo es ampliar la presencia de la plataforma en Argentina y sumar nuevos comercios, con una propuesta que combina gestión integral, ventas online y una tarifa fija sin comisiones por operación.