Se trata de CuotaQ, que automatiza las cobranzas y busca reducir la morosidad en un contexto de caída de la natalidad y presión sobre finanzas escolares

Su modelo de negocio, sin costos fijos, reduce la morosidad 40% y aumenta la recaudación más del 30% en 90 días.

Fundada por Luján y Tonietti, opera en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay; proyecta expandirse a México y Brasil en 2027.

La startup CuotaQ automatiza la gestión de cobros para colegios privados y organizaciones, mejorando su recaudación y eficiencia.

CuotaQ, la startup que automatiza los cobros, se encuentra en un nuevo desafío: mejorar la recaudación de los colegios privados, condicionados por la caída de la natalidad, la presión sobre los costos y el aumento de la morosidad.

El proyecto argentino desarrolla tecnología para automatizar los cobros y la gestión administrativa de colegios, clubes deportivos y otras organizaciones.

Fundada por los emprendedores Danilo Luján y Diego Tonietti, la plataforma permite centralizar cobranzas, pagos, débitos automáticos, recordatorios, facturación electrónica y comunicaciones con los miembros de cada institución.

Actualmente, trabaja con organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y proyecta desembarcar en México y Brasil en 2027.

"Nuestro enfoque está en mejorar ingresos y automatizar el backoffice de instituciones que, muchas veces, hacen magia con equipos mínimos", detallan los fundadores.

Cómo funciona el modelo de negocio de CuotaQ

La propuesta de CuotaQ parte de una premisa: simplificar el cobro sin obligar a las organizaciones a incorporar sistemas complejos ni afrontar costos fijos elevados. Para eso, reúne distintas herramientas en una misma plataforma que permite administrar:

Pagos

Débitos automáticos

Recordatorios de vencimientos

Facturación electrónica

Comunicaciones por WhatsApp

QuotaQ trabaja con escuelas de Buenos Aires, Rosario y Tierra del Fuego

El diferencial está en su esquema comercial. La startup cobra un porcentaje de lo recaudado, de modo que sus ingresos dependen de los resultados de cada cliente. "No hay costos fijos ni letra chica. Si el club crece, nosotros también. Y si no, no facturamos", remarcan.

Además de procesar los pagos, CuotaQ analiza los canales por los que llegan los clientes y busca reducir los costos de adquisición. La estrategia apunta a mejorar la rentabilidad de las instituciones y sostener una relación de largo plazo.

"Sabemos que la tecnología se empareja rápido. Nuestro diferencial está en la experiencia: qué tan simple es todo, cuánto mejora tu rentabilidad y cuán acompañado te sentís. Ahí es donde ganamos", sostienen.

En ese sentido, la empresa combina el desarrollo tecnológico con reuniones periódicas con las organizaciones para identificar necesidades y ajustar el funcionamiento de la plataforma.

CuotaQ advierte los desafíos financieros que enfrentan los colegios privados

La caída de la natalidad y la presión sobre los costos obligan a los colegios privados a prestar más atención a sus ingresos. Para CuotaQ, uno de los principales desafíos está en la gestión de las cuotas, el seguimiento de los pagos y la planificación financiera, procesos que todavía pueden depender de tareas manuales o sistemas desconectados.

Con un 15% menos de chicos en edad escolar, las instituciones necesitan anticipar cómo puede evolucionar la matrícula y qué impacto tendrá en sus ingresos. Al mismo tiempo, deben afrontar gastos operativos que no siempre se ajustan al ritmo de los cambios en la cantidad de alumnos.

En este escenario, la morosidad y la falta de información centralizada pueden dificultar la administración de los recursos. Registrar pagos, reclamar cuotas atrasadas y mantener actualizados los estados de cuenta demanda tiempo y personal, especialmente en instituciones con equipos administrativos reducidos.

A través de su plataforma, la startup busca centralizar las cobranzas, los débitos automáticos, los recordatorios de vencimientos y la facturación electrónica.

Según datos de la compañía, su implementación permite mejorar la recaudación más de un 30% durante los primeros 90 días y reducir la morosidad un 40%.

Así, la automatización no apunta solamente a simplificar las tareas administrativas, sino también a que los colegios cuenten con información actualizada para planificar sus ingresos y administrar sus recursos en un escenario cada vez más exigente.