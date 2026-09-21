El endeudamiento de los argentinos golpea más a la clase baja y a los jóvenes de 18 a 39 años, que financian comida, salud y facturas con crédito

La mora bancaria de familias llegó al 12,9% en julio (BCRA) y el 65% de hogares agota sus ingresos antes del día 20.

El 60,2% de argentinos se endeudó en 6 meses, usando el 76% de esos créditos para pagar alimentos, salud y servicios esenciales.

Seis de cada diez argentinos se endeudaron en los últimos seis meses y el 76% de quienes tomaron crédito lo usó para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios, según el Monitor de Opinión Pública de agosto de 2026 de Zentrix Consultora.

El resultado ubica al crédito como una herramienta para cubrir el gasto cotidiano de los hogares antes que para financiar consumos durables, en un contexto de mora bancaria récord en las familias.

El 60,2% tomó una deuda o un crédito en seis meses.

tomó una deuda o un crédito en seis meses. El 55,6% de los endeudados lo hizo para alimentos y salud y el 20,4% para tarifas y servicios.

de los endeudados lo hizo para alimentos y salud y el para tarifas y servicios. El 65% se queda sin ingresos antes del día 20, y el 87,6% en la clase baja.

se queda sin ingresos antes del día 20, y el 87,6% en la clase baja. La mora de las familias en los bancos llegó a 12,9% en julio, según el Banco Central.

¿Cuántos argentinos se endeudaron y para qué usaron el crédito?

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, una firma de encuestas y análisis económico, relevó a 1.466 personas de todo el país entre el 25 y el 31 de agosto de 2026, con un margen de error de + - 2,1%.

El 60,2% declaró haber tomado una deuda o un crédito en los últimos seis meses. Entre ellos, el 55,6% destinó el dinero a alimentos y salud y el 20,4% a tarifas y servicios, lo que suma el 76%.

La brecha social es amplia. En la clase baja, el 70,2% se endeudó y más del 85% lo hizo para esos gastos. En la clase alta, esos destinos pesan menos del 60% y gana lugar la compra de bienes durables.

¿Hasta qué día del mes les alcanza el ingreso a los argentinos?

La misma encuesta midió en qué momento del mes los hogares agotan sus ingresos, un indicador que ayuda a entender por qué recurren al crédito.

Antes del día 20: 65% en el total, 87,6% en la clase baja y 7,3% en la clase alta.

65% en el total, 87,6% en la clase baja y 7,3% en la clase alta. Antes del día 15: 44,4% de los encuestados.

44,4% de los encuestados. Antes del día 5: 12,2%.

12,2%. Por edad: 83,3% entre los 18 y 39 años y 60,3% entre los mayores de 60 no llegan al día 20.

Cómo evolucionó el endeudamiento de los argentinos desde marzo

Zentrix publica su Monitor todos los meses, lo que permite comparar el endeudamiento de los hogares con mediciones anteriores.

En marzo de 2026, el 56,4% había tomado algún crédito en los seis meses previos, según el informe de Zentrix de ese mes. En julio, la consultora midió 61,9% de endeudados y 66% sin ingresos antes del día 20. Agosto quedó casi igual, dentro del margen de error, lo que apunta a un problema sostenido y no a un pico puntual.

La consultora Casa 3 coincide en su informe nacional de agosto, realizado entre el 10 y el 17 de ese mes sobre 1.200 casos: el 58% tomó un préstamo, usó crédito o financió gastos con tarjeta.

Cuánto creció la mora de las familias argentinas en los bancos

La morosidad bancaria de los hogares es el otro termómetro del endeudamiento y la mide el Banco Central de la República Argentina en su Informe sobre Bancos.

Según el Informe sobre Bancos del BCRA de julio de 2026, la irregularidad de los préstamos a familias subió a 12,9%, frente a 12,8% en junio y 5,6% un año antes. En los préstamos personales llegó a 16,7%.

El Banco Nación, entidad financiera estatal, difundió el 14 de septiembre de 2026 un informe sobre mora y carga de deudas con datos de la Central de Deudores y de ARCA, el organismo recaudador. Detectó que los pagos mensuales de deuda pasaron de 9,1% a más de 24% de la masa salarial y advirtió que "los niveles de irregularidad permanecen elevados".

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dependiente de la Universidad Católica Argentina, señaló que, cuando el crédito "empieza a cubrir el presupuesto ordinario", cualquier pérdida de ingreso o aumento de gastos fijos reduce rápidamente la capacidad de pago.

¿Qué opciones hay para refinanciar deudas atrasadas?

Ante la suba de la mora, la banca pública mejoró las condiciones para reestructurar deudas con atrasos.

El Banco Nación anunció el 18 de septiembre de 2026 dos esquemas para clientes en situación 3 o superior, con más de 90 días de atraso:

En UVA: tasa nominal anual de 7,5% y hasta 120 meses, para préstamos personales y tarjetas. El capital se ajusta por inflación, por lo que el costo total no es fijo.

tasa nominal anual de 7,5% y hasta 120 meses, para préstamos personales y tarjetas. El capital se ajusta por inflación, por lo que el costo total no es fijo. En pesos: tasa nominal anual de 25% y hasta 96 meses, para quienes paguen las cuotas en término.

El Banco Ciudad redujo el 17 de septiembre de 2026 a 28% la tasa nominal anual para refinanciar deudas en mora de tarjetas y préstamos personales, dentro del Programa de Desendeudamiento Familiar de la Ciudad de Buenos Aires.

La refinanciación no siempre resuelve el problema de fondo. Un estudio de Econviews sobre deudores regularizados entre agosto de 2024 y junio de 2026 halló que el 48,5% volvió a caer en mora dentro de los 12 meses.