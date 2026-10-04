La startup argentina Pistacho App permite a microemprendedores crear su propia tienda online y administrar un emprendimiento desde un mismo lugar. Pero va por más: ofrecerá a sus clientes la posibilidad de vender a través de ChatGTP.

De tienda online a una herramienta para administrar el negocio

El proyecto nació a partir de una necesidad de su propio fundador, Alex Nemirovsky, quien buscaba una herramienta dentro del mercado argentino que le permitiera vender productos físicos y digitales desde un mismo lugar.

Así decidió desarrollar su propia plataforma. Con el tiempo, quienes comenzaron a utilizar Pistacho fueron principalmente microemprendedores que vendían ropa, maquillaje, bijouterie y otros productos a través de Instagram, WhatsApp y ferias.

Pero luego fueron necesitando herramientas avanzadas, que permitieran profesionalizar el negocio sin recurrir a soluciones costosas o difíciles de configurar. Así, Pistacho App hoy posee con las siguientes funciones:

Registrar ventas

Controlar el inventario

Organizar clientes

Cargar gastos

Consultar el balance del negocio

Además, Pistacho cuenta con integraciones con Mercado Pago, Ualá Bis, GoCuotas, MODO, Talo Pay y Correo Argentino, para facilitar los cobros y envíos.

La plataforma ya supera las 10.000 personas registradas, con más de 2.000 tiendas activas y 50.000 productos publicados

De tienda online a una herramienta para administrar el negocio

Desde su lanzamiento, Pistacho App incorporó nuevas herramientas orientadas a la gestión del negocio. El objetivo es ampliar el alcance de la plataforma y acompañar al emprendedor en tareas anteriores y posteriores de una venta.

"Hoy, además de vender, los usuarios pueden organizar su stock, gestionar clientes y registrar ingresos y gastos. La idea es que puedan tener en un mismo lugar la información necesaria para administrar todo su emprendimiento", detalla Nemirovsky.

La IA también empezó a ocupar un lugar importante dentro de esta evolución. Por ejemplo, una de las funciones que desarrolló la startup permite fotografiar un ticket para que la herramienta identifique la información y registre el gasto automáticamente.

Según detalla el fundador, el modelo de negocio busca acompañar esta estrategia. La startup ofrece una versión gratuita y una suscripción paga, cuyo ticket promedio mensual ronda los $8.000.

"El que está arrancando no debería tener que pagar antes de vender. El plan gratuito existe para que un microemprendedor pueda meterse en el mundo digital sin costos iniciales", agrega. Para quienes necesitan ampliar el catálogo, los planes pagos permiten publicar entre 100 y 300 productos e incorporan ventajas como:

Dominio propio

Medición de performance

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Pistacho App apuesta al comercio agéntico

El próximo objetivo de Pistacho App es adaptar su plataforma al avance del comercio agéntico, con la mirada puesta en que los productos de sus usuarios puedan aparecer en las recomendaciones de asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini.

Nuestro foco va a ser preparar Pistacho App para el comercio agéntico. Queremos que los productos de nuestros usuarios aparezcan en las respuestas de asistentes como ChatGPT o Gemini", enfatiza Nemirovsky.

Para avanzar en esa dirección, la compañía trabaja en estructurar los catálogos de las tiendas para que los modelos de IA puedan interpretar la información y recomendar los productos.

También sigue la evolución de protocolos como el UCP (Universal Commerce Protocol) de Google, que busca facilitar que una compra pueda completarse directamente dentro de un asistente.

La intención es que este nuevo canal de ventas también pueda ser aprovechado por los pequeños negocios, sin que necesiten conocimientos técnicos ni desarrollar sus propias herramientas.

Por ahora, Pistacho continuará con un modelo de crecimiento basado en recursos propios, sin realizar una ronda de inversión. Sin embargo, está abierta a sumar socios estratégicos que puedan aportar experiencia o facilitar el acceso a nuevos mercados.