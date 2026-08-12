El relevamiento de Commit mostró cuáles son las principales barreras y motivaciones de quienes buscan iniciar un proyecto propio. Los detalles

La independencia y generar impacto son las principales **motivaciones para emprender**, superando al dinero (6to lugar).

Cofundadores de Commit desmitifican la idea, priorizando la **validación de ideas** con conversaciones antes de inversión.

El 40% de aspirantes a **emprender** ve el capital inicial como su mayor obstáculo, según encuesta de Commit.

Contar con el capital inicial es el principal obstáculo para comenzar a emprender según el 40% de las personas encuestadas por Commit, academia de formación de emprendedores.

El trabajo contó con más de 600 interesados por emprender donde analizó cuales son las principales barreras y motivaciones de quienes buscan iniciar un proyecto.

No obstante, ninguno de estos entrevistados lanzó antes un producto mínimo viable (o servicio) o realizado aún una prueba de su idea.

Jean Del Pino, cofundador de Commit, apuntó que el primer paso requiere validar si existe una necesidad real por la que alguien estaría dispuesto a pagar.

"El primer tramo del camino emprendedor no requiere inversión. Validar si una idea le importa a alguien lo suficiente como para estar dispuesto a pagar por el valor que agrega sólo cuesta conversaciones", indicó.

En ese sentido, el ejecutivo mencionó que una primera etapa puede comenzar con entre 20 y 30 conversaciones con personas que potencialmente tengan el problema que el proyecto busca resolver.

Rodrigo Córdoba y Jean Del Pino, cofundadores de Commit, la academia 4.0 para emprendedores

Qué impulsa a las personas a emprender

Del Pino aconsejó que el objetivo es escuchar y detectar si existe una oportunidad antes de avanzar con el desarrollo de un producto o servicio.

Según el cofundador de Commit, esta instancia también implica aceptar que la idea inicial puede no funcionar como se esperaba.

"El capital viene después, y se puede acceder mucho más fácil cuando hay evidencia de la oportunidad validada para mostrar en lugar de sólo entusiasmo", sostuvo.

La encuesta también indagó sobre las motivaciones detrás de la decisión de emprender y encontró otro resultado que se aleja de uno de los principales mitos del ecosistema.

En ese sentido, el dinero quedó en el sexto lugar entre las razones mencionadas por los participantes.

En cambio, el ranking estuvo encabezado por el deseo de alcanzar una mayor independencia, seguido por la posibilidad de generar impacto y crear un proyecto propio. "La gente no quiere emprender para hacerse rica. Quiere dejar de pedir permiso", resaltó Del Pino.

Cuál es el problema más grande a superar

Para el cofundador de Commit, este escenario plantea un desafío que va más allá del acceso al financiamiento.

El foco también está puesto en brindar herramientas que permitan transformar una intención en un proyecto concreto y comprobar si la idea realmente resuelve una necesidad.

Esta etapa de validación es uno de los ejes del curso Founder Discovery, desarrollado por Commit.

Allí, los participantes trabajan en la detección de necesidades reales, conversan con potenciales usuarios y ponen a prueba sus hipótesis antes de avanzar con sus ideas.

La propuesta de la academia se basa en el concepto de "fundadores enseñando a fundar" y combina formación orientada a la acción, mentoría de emprendedores con trayectoria y una comunidad de pares.

Así, los resultados de la encuesta muestran que, aunque el capital es percibido como una de las principales barreras para emprender, una parte importante de los interesados todavía se encuentra en una instancia previa: entender el problema, hablar con potenciales usuarios y validar si existe una oportunidad real antes de buscar financiamiento.