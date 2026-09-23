Este unicornio chileno vendió su negocio en Brasil y reducirá su equipo. En junio, ya había traspasado su operación en Argentina a Molinos Río de la Plata

NotCo licencia su algoritmo Giuseppe a Nestlé, PepsiCo y otras, confirmando su giro estratégico hacia el modelo B2B.

La venta a Ferrara, ligado a Ferrero, se suma a salidas de Argentina, Uruguay y México; 30 empleados afectados en Brasil.

NotCo, unicornio de alimentos plant-based, vendió su operación en Brasil a Ferrara para enfocarse en inteligencia artificial.

NotCo, el unicornio chileno de alimentos plant-based, vendió su operación en Brasil al grupo inversor Ferrara.

La estrategia forma parte de la reconversión que la compañía se encuentra en ejecución desde hace dos años: dejar atrás el negocio de consumo masivo de alimentos para transformarse en una empresa de inteligencia artificial.

Así es el plan de NotCo para dejar de ser una foodtech y convertirse en firma de IA

El anuncio se conoció a través de LinkedIn, donde la firma celebró "la adquisición de nuestra operación en Brasil por parte de Ferrara, grupo inversor brasileño con operaciones y trayectoria en la industria de alimentos".

El dato curioso es que Ferrara está ligado a Ferrero, la multinacional detrás de Nutella y Kinder, con la que NotCo ya trabajaba a través de Giuseppe, su plataforma de inteligencia artificial.

La venta no incluyó la continuidad del equipo local: los cerca de 30 empleados en San Pablo tenían contratos vigentes solo hasta fines de septiembre.

Matías Muchnick, CEO y cofundador de la compañía, celebró el acuerdo en redes sociales y destacó el camino recorrido por el equipo brasileño, al que definió como responsable de "conquistar a millones de consumidores brasileños que hoy la eligen a diario".

NotCo deja de lado su histórico negocio vinculado a alimentos plant-based para enfocarse en IA

La salida de Brasil se suma a un repliegue internacional acelerado en los últimos meses. En junio, NotCo había traspasado sus operaciones en Argentina y Uruguay al grupo Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc.

A eso se sumó el cierre no oficializado de su negocio en México, que dejó de operar hacia marzo sin comprador, y el cierre previo de su oficina en Nueva York a comienzos de 2025.

Con estas salidas, Chile queda como el único mercado donde la empresa gestiona de manera directa su negocio de alimentos, aunque esa operación también arrastra pérdidas.

Detrás de este repliegue hay una estrategia más amplia: desde 2024, NotCo dividió su negocio en dos frentes, la división deficitaria de productos plant-based y un modelo B2B que licencia su algoritmo Giuseppe a multinacionales como:

Nestlé

PepsiCo

Mars

MondelÄz

Kraft Heinz

Karim Pichara, CTO, y Catriel Giuliano, a cargo de Investigación y Desarrollo, quedaron al frente de esa unidad rentable, que según exejecutivos, redujo su ritmo de innovación de diez desarrollos anuales a apenas dos.

El contexto de la industria plant-based tampoco ayuda: la preocupación por el ultraprocesamiento, la demanda de etiquetados más limpios y cambios regulatorios como la nueva guía alimentaria estadounidense golpearon a todo el sector y aceleraron su consolidación a nivel global.