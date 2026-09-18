La firma europea eligió Argentina por el peso de Mercado Libre y apunta a empresas que necesitan ordenar sus operaciones a medida que crecen

La plataforma Base usa IA para centralizar pedidos, stock y logística, clave para vendedores en Mercado Libre Argentina.

Liderada por Luciano Basile, Base, con 30.000 clientes y 1.700 integraciones, busca potenciar el e-commerce en Argentina.

La plataforma europea Base llegó a Argentina para optimizar la gestión de e-commerce y operaciones de vendedores online.

Base, la plataforma europea especializada en la gestión de operaciones de comercio electrónico, desembarcó formalmente en la Argentina como parte de su estrategia de expansión internacional.

La compañía busca ayudar a vendedores que operan en marketplaces y tiendas online a centralizar pedidos, stock, logística y otras tareas que se vuelven complejas a medida que aumenta el volumen de ventas.

Con sede central en Polonia, Base tiene presencia en 20 mercados, más de 30.000 clientes y más de 1.700 integraciones. Sus operaciones reciben pedidos desde 180 países y el volumen bruto de mercadería (GMV) anual de sus clientes supera los u$s17.000 millones.

La llegada al país está encabezada por Luciano Basile, quien forma parte de la compañía desde hace tres años y anteriormente integró el equipo fundador de una empresa argentina de e-commerce.

Para Base, la Argentina representa uno de los nuevos mercados dentro de su expansión latinoamericana, después de su desembarco en Brasil hace cuatro años y su posterior llegada a México.

"Estamos intentando ser un player global de sistema de integración para vendedores de e-commerce. Como Shopify es para las tiendas, nosotros queremos ser para manejar las operaciones", indica Basile.

Base busca acompañar a las empresas en su crecimiento sin que la operación se convierta en un límite.

Mercado Libre y los desafíos del e-commerce argentino

La llegada de Base a Argentina responde al peso e importancia de Mercado Libre en el comercio electrónico local. La plataforma cuenta con una integración específica con el marketplace, cuyos vendedores representan una parte importante de su mercado potencial.

"Mercado Libre es muy fuerte en Argentina. Nosotros tenemos una gran integración con Mercado Libre a nivel producto", indica Basile.

Pero la propuesta va más allá de conectar canales. Base centraliza publicaciones, catálogos, stock, depósitos, pedidos y entregas de empresas que venden por distintos medios.

Según el ejecutivo, uno de los principales desafíos aparece cuando las ventas crecen y la operación no logra acompañar ese ritmo. "No queremos que la operación sea el techo de crecimiento de ventas", profundiza.

Otro desafío está en los picos de demanda y en la falta de visibilidad sobre el negocio. Con múltiples canales, puede resultar más difícil conocer el margen y la rentabilidad de cada operación.

Frente a estos desafíos, Base busca acompañar a las empresas en su crecimiento sin que la operación se convierta en un límite.

IA y automatización para hacer más eficiente el e-commerce

La IA ocupa también un lugar importante en la estrategia de Base: la compañía utiliza agentes para tareas de soporte y desarrollo y crea herramientas específicas para resolver necesidades de sus clientes.

En el segmento enterprise, estas soluciones forman parte del servicio y permiten adaptar la plataforma a los problemas de cada empresa. Por ejemplo, pueden desarrollar herramientas para asignar operadores logísticos según el código postal.

La compañía trabaja principalmente con empresas de volumen medio y alto e indica que su solución se adapta a distintas industrias. En la Argentina, ya tiene clientes de sectores como:

hogar

muebles

jardín

electrodomésticos

Sobre el mercado local, Basile destacó el potencial de crecimiento y la recepción que tuvo Base desde su llegada. "La verdad es que vemos un mercado muy grande que está creciendo y que tiene mucho fit con la solución", sostiene.

Argentina forma parte de un plan de expansión que comenzó en Brasil y también alcanzó México. "La idea como empresa es operar en cada país del mercado como del mundo", concluye.