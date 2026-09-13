Growalty ya tiene presencia en ocho mercados y apunta a consolidar su solución Enterprise para luego acelerar su expansión por Latinoamérica

La herramienta ya beneficia a más de 100 comercios en Europa y Latam, segmentando clientes para acciones comerciales.

Growalty lanza Growalty Enterprise, una plataforma que centraliza datos de clientes para cadenas y franquicias, impulsando ventas.

Growalty, la plataforma de Inteligencia Comercial creada por argentinos, busca dar un nuevo paso en su expansión con Growalty Enterprise, una solución destinada a cadenas, franquicias y empresas con múltiples puntos de venta.

La compañía, que ya cuenta con más de 100 comercios activos en Latinoamérica y Europa, desarrolló la herramienta para que las marcas puedan conocer mejor a sus clientes, segmentarlos y generar nuevas ventas a partir de la información que dejan sus compras.

Para las cadenas y franquicias, conseguir un nuevo cliente puede ser cada vez más costoso, mientras que la información de quienes ya compraron muchas veces queda dispersa entre sucursales, sistemas y canales.

Así, una empresa puede saber cuánto vendió un local, pero no necesariamente quiénes son sus compradores más frecuentes, qué productos consumen o cuándo dejaron de comprar.

Ese fue el problema que detectaron los fundadores de Growalty. La compañía nació dentro de Vernon Creative Bureau, una firma de creatividad, estrategia y tecnología, a partir de la necesidad de transformar las interacciones que generan los comercios en información útil para tomar decisiones comerciales.

"Las empresas invierten muchísimo dinero en conseguir clientes nuevos, pero muchas veces tienen poca información y muy pocas herramientas para trabajar comercialmente con las personas que ya les compraron", indicó Roberto Repetto, co-fundador de Growalty.

Ellos son Roberto Repetto y Santiago Grufi, fundadores de Growalty

La propuesta parte de una idea concreta: cada compra deja datos que pueden ayudar a conocer mejor a los clientes. La información sobre cuánto compran, con qué frecuencia, qué productos eligen o qué sucursales visitan permite detectar oportunidades y decidir qué ofrecerle a cada cliente.

Cómo funciona Growalty y qué datos analiza

Growalty toma la información que generan las compras de una empresa y la utiliza para conocer mejor a sus clientes. La plataforma puede analizar datos como:

Frecuencia de compra

Ticket promedio

Gasto acumulado

Sucursales visitadas

Productos o categorías elegidas

Respuesta a promociones o comunicaciones.

A partir de esa información, Growalty permite crear grupos de clientes y realizar acciones diferentes para cada uno.

La plataforma también puede integrarse con las herramientas que ya utilizan las empresas, como sistemas de punto de venta, Apple Wallet y Google Wallet, plataformas de email y servicios de mensajería. De esta manera, la información de las distintas sucursales y canales puede quedar reunida en un mismo lugar.

La diferencia con un programa de fidelización tradicional es que no se trata solamente de sumar puntos o entregar descuentos, sino de utilizar la información de los clientes para decidir qué hacer con cada uno y buscar nuevas oportunidades de venta.

Más de 100 comercios y una expansión regional

Además de identificar distintos perfiles de clientes, Growalty permite medir cómo responden a las acciones que realizan las empresas.

Según datos de la compañía, las campañas alcanzan una tasa de apertura promedio del 52,6% y una conversión promedio del 8,5%, indicadores que muestran el nivel de respuesta de los clientes a las comunicaciones y beneficios.

Con esta experiencia, su próximo objetivo es llevar Growalty Enterprise a más cadenas y franquicias. Durante 2026, la compañía busca sumar nuevas implementaciones y profundizar el desarrollo de herramientas de segmentación, automatización e inteligencia artificial

De cara a 2027, la apuesta será su expansión regional, especialmente en Latinoamérica. La compañía apunta a que más cadenas puedan utilizar los datos que generan sus propias ventas para conocer a sus clientes y generar nuevas oportunidades comerciales.

En cuanto al financiamiento, Growalty no tiene actualmente una ronda de inversión anunciada. La empresa nació dentro de Vernon Creative Bureau y fue desarrollándose con recursos e infraestructura de esa compañía.

Sin embargo, sus fundadores aseguran que evalúan alternativas de financiamiento si aparece una oportunidad concreta que permita acelerar el desarrollo del producto o su expansión regional.