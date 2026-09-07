Un nuevo relevamiento muestra que la mayor parte de las compañías prevé mayor actividad gracias a eficiencia e innovación tecnológica

El crecimiento proyectado dependerá de productividad e IA; las empresas piden plan económico claro y estabilidad para invertir.

Encuesta de EY Argentina e IAEF revela que solo 27% de ejecutivos prevé aumentar empleo en 2027, el mínimo desde 2021.

68% de empresas argentinas proyectan crecimiento en ventas para 2027, pese a moderar su optimismo respecto al año anterior.

El 68% de las empresas prevé que sus ventas crecerán durante 2027 y el 53% espera una mejora en su rentabilidad, según la 23ª edición de la encuesta que EY Argentina realiza junto al Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

El relevamiento incluyó a 145 ejecutivos del sector privado y se presentó el jueves 4 de septiembre de 2026 durante la 47ª Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú, Misiones.

Ese optimismo tiene un matiz que el propio informe consigna: la expectativa de crecimiento en ventas quedó por debajo de la del año previo. Es decir, hay optimismo, pero menos que el que había hace doce meses.

En materia de inversiones, casi el 50% proyecta que crecerán el año próximo, con el 70% destinado a bienes de capital e incorporación de tecnología y el 19% al fortalecimiento del capital de trabajo.

Cómo les fue realmente a las empresas en 2026

Los números del año en curso explican por qué el optimismo se moderó.

El 51% de las empresas señaló que sus ventas crecieron durante el último año, contra el 62% del relevamiento anterior. Un 32% reportó una caída y el 15,3% restante indicó que se mantuvieron constantes.

La rentabilidad mostró un comportamiento todavía más desafiante. Mejoró en el 32% de los casos, se mantuvo constante en el 30% y empeoró en el 34%.

Es decir, más empresas empeoraron su rentabilidad que las que la mejoraron.

Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, contextualizó el momento: "Después de un 2025 de fuerte recuperación y frente a un escenario de desaceleración de la inflación y mayor calma cambiaria, este año el proceso de estabilización se mostró algo más heterogéneo, propio de una economía que todavía está acomodando sus precios relativos".

Y agregó la lectura positiva: "Aun así, la resiliencia de las compañías es notable y se refleja en que la mayoría sigue invirtiendo y proyectando crecimiento para el 2027".

Por qué las empresas van a vender más pero no van a contratar

Este es el dato más incómodo de toda la encuesta y el que más contrasta con el optimismo general.

Solo el 27,12% de los ejecutivos cree que en 2027 aumentarán sus necesidades de mano de obra directa: el nivel más bajo desde 2021.

Tampoco anticipan despidos masivos: apenas el 5,08% espera reducir su necesidad de mano de obra, mientras que casi siete de cada diez consideran que sus necesidades de personal se mantendrán estables.

La combinación es reveladora: dos tercios de las empresas esperan vender más y solo un cuarto piensa tomar gente. Eso implica que el crecimiento proyectado se resolvería con la estructura actual, probablemente vía productividad y tecnología.

De hecho, cuando les preguntaron cómo pasar de la estabilidad al crecimiento, lema de la convención, la respuesta más votada fue incrementar la productividad integrando IA y tecnología, con el 30% de las menciones, seguida por pedirle al Estado reglas básicas sostenibles en el tiempo que permitan planificación a largo plazo, con el 29%.

Esa expectativa de empleo estancado conecta con el problema político de fondo del año electoral: la economía puede crecer sin que ese crecimiento se traduzca en puestos de trabajo formales.

Qué piden las empresas para invertir más

El listado de condiciones que los ejecutivos identifican como determinantes para decidir una inversión es concreto y tiene un orden claro.

En primer lugar, un plan económico claro y sustentable, con el 27% de las menciones. Después, una reforma tributaria que estimule la inversión, con el 25%, y una política cambiaria estable, con el 20%.

Sobre las acciones del Estado que mejorarían la competitividad, la más mencionada fue la simplificación tributaria y administrativa, con el 61%, seguida por los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresas, con el 19%.

Entre las medidas de estímulo fiscal, los ejecutivos priorizaron:

Reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades: 29% de las menciones

de las menciones Reducción de cargas sociales a cambio de nuevo empleo: 28% de las menciones

En materia de incentivos legales, la protección de las inversiones extranjeras y los tratados de libre comercio empataron con el 32% de las menciones cada uno.

Cómo se financian las empresas argentinas

Con recursos propios, principalmente. Y esa es una señal sobre el estado del crédito corporativo local.

La autofinanciación continúa siendo la principal vía utilizada por las compañías, con el 31%, seguida por los bancos y entidades financieras locales, con el 22%, y los aportes de casa matriz, con el 15%.

El 69% cree que sus necesidades de financiación se mantendrán constantes respecto de 2025, lo que el informe interpreta como cautela para tomar deuda.

Esa cautela se explica en parte por lo que los mismos ejecutivos señalan como principal preocupación a nivel global: las altas tasas de financiamiento, con el 26% de las menciones, seguidas por el avance de los populismos o nacionalismos extremos, con el 20%.

Entre las tendencias que más impactan en sus negocios aparecen el efecto de la inteligencia artificial, con el 28%, y la aparición de competidores no tradicionales, con el 26%.

Qué sectores lideran las expectativas

El mapa sectorial que dibuja la encuesta coincide con las apuestas que viene haciendo el Gobierno en materia de atracción de inversiones.

Energía se consolida como el sector de mayor potencial de crecimiento con el 37% de las menciones, seguido por agrobusiness, con el 23%, e infraestructura, con el 17%.

Kelman cerró el análisis con la condición que, según su lectura, define si esas expectativas se materializan: "La Argentina tiene la oportunidad de dar el salto de la estabilidad al crecimiento si logra sostener las reglas de juego en el tiempo. Los sectores con mayor proyección internacional necesitan previsibilidad, mejores mecanismos de financiamiento y menores costos operativos para volverse competitivos a escala global".