El programa conectará a emprendedoras con mentores de Endeavor y finalizará con un Demo Day. Hay tiempo para postularse hasta el 25 de septiembre
10.09.2026 • 15:45hs • planeta emprendor
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Endeavor busca mujeres emprendedoras para impulsar sus ideas. y conectarlas con mentores
Endeavor Argentina abrió la convocatoria para la octava edición de WE, su programa destinado a mujeres que construyen compañías y buscan nuevas herramientas y conexiones para impulsar sus negocios.
La iniciativa está dirigida a fundadoras y cofundadoras de empresas de cualquier sector y provincia del país que ya cuenten con un producto o servicio validado en el mercado.
En esta nueva edición, el programa pondrá el foco en el intercambio entre emprendedoras y en el vínculo con mentores de la red Endeavor.
La propuesta comenzará el 6 de octubre y finalizar´con un Demo Day, donde las participantes podrán presentar sus compañías frente a distintos actores del ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades para sus negocios.
Qué ofrece WE de Endeavor
Después de siete ediciones, WE renovó su propuesta y tendrá como uno de sus principales ejes las conversaciones intrapersonales con mentores de la red Endeavor.
El objetivo es que las emprendedoras puedan abordar desafíos concretos de sus compañías y acceder a la experiencia de personas que ya atravesaron procesos similares.
María Julia Bearzi, Directora Ejecutiva en Endeavor Argentina
El programa también busca fortalecer el vínculo entre las propias participantes y generar conexiones que puedan derivar en alianzas, nuevos clientes, oportunidades de inversión o contactos estratégicos para sus empresas.
"WE busca generar esos vínculos: personas que ya recorrieron parte del camino y pueden ayudar a otras fundadoras a pensar mejor sus próximas decisiones", indicó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.
La organización plantea que, a medida que una compañía crece, también aumentan la complejidad y las decisiones que debe tomar una fundadora, desde la entrada a nuevos mercados hasta la incorporación de talento o la búsqueda de capital.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está abierta a fundadoras y cofundadoras de compañías de cualquier industria, tanto tecnológicas como de sectores tradicionales.
Para participar, las empresas deben contar con un producto o servicio validado en el mercado. Además, la compañía debe:
- facturar
- haber cerrado una ronda de inversión
- buscar capital
Otro de los requisitos es residir en cualquier provincia de Argentina, por lo que la convocatoria no está limitada a emprendedoras de Buenos Aires.
Las interesadas podrán postularse hasta el 25 de septiembre, mientras que el programa comenzará el 6 de octubre.