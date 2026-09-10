El programa conectará a emprendedoras con mentores de Endeavor y finalizará con un Demo Day. Hay tiempo para postularse hasta el 25 de septiembre

Postulaciones hasta el 25 de septiembre para empresas con producto validado y facturación, inversión o búsqueda de capital.

El programa conecta emprendedoras de todo el país con mentores, enfocándose en desafíos concretos de sus compañías.

Endeavor Argentina abrió la 8ª convocatoria WE para fundadoras que buscan impulsar sus negocios con mentorías y networking.

Endeavor Argentina abrió la convocatoria para la octava edición de WE, su programa destinado a mujeres que construyen compañías y buscan nuevas herramientas y conexiones para impulsar sus negocios.

La iniciativa está dirigida a fundadoras y cofundadoras de empresas de cualquier sector y provincia del país que ya cuenten con un producto o servicio validado en el mercado.

En esta nueva edición, el programa pondrá el foco en el intercambio entre emprendedoras y en el vínculo con mentores de la red Endeavor.

La propuesta comenzará el 6 de octubre y finalizar´con un Demo Day, donde las participantes podrán presentar sus compañías frente a distintos actores del ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades para sus negocios.

Qué ofrece WE de Endeavor

Después de siete ediciones, WE renovó su propuesta y tendrá como uno de sus principales ejes las conversaciones intrapersonales con mentores de la red Endeavor.

El objetivo es que las emprendedoras puedan abordar desafíos concretos de sus compañías y acceder a la experiencia de personas que ya atravesaron procesos similares.

María Julia Bearzi, Directora Ejecutiva en Endeavor Argentina

El programa también busca fortalecer el vínculo entre las propias participantes y generar conexiones que puedan derivar en alianzas, nuevos clientes, oportunidades de inversión o contactos estratégicos para sus empresas.

"WE busca generar esos vínculos: personas que ya recorrieron parte del camino y pueden ayudar a otras fundadoras a pensar mejor sus próximas decisiones", indicó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

La organización plantea que, a medida que una compañía crece, también aumentan la complejidad y las decisiones que debe tomar una fundadora, desde la entrada a nuevos mercados hasta la incorporación de talento o la búsqueda de capital.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está abierta a fundadoras y cofundadoras de compañías de cualquier industria, tanto tecnológicas como de sectores tradicionales.

Para participar, las empresas deben contar con un producto o servicio validado en el mercado. Además, la compañía debe:

facturar

haber cerrado una ronda de inversión

buscar capital

Otro de los requisitos es residir en cualquier provincia de Argentina, por lo que la convocatoria no está limitada a emprendedoras de Buenos Aires.

Las interesadas podrán postularse hasta el 25 de septiembre, mientras que el programa comenzará el 6 de octubre.