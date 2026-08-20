Estudiantes de todo el país podrán presentar proyectos de IA hasta el 15 de septiembre y competir por u$s100.000 en créditos de Amazon Web Services

El programa busca transformar el talento universitario en emprendimientos tecnológicos de IA con alto potencial de escala.

Los equipos ganadores recibirán u$s100.000 en créditos AWS y mentorías; inscripciones hasta el 15 de septiembre.

Endeavor Argentina y AWS lanzan AI Founders Lab para potenciar proyectos universitarios de IA en todo el país.

Endeavor Argentina y Amazon Web Services (AWS) lanzaron AI Founders Lab, un programa que busca identificar y potenciar proyectos universitarios que utilicen IA como parte central de su propuesta.

El equipo ganador recibirá u$s100.000 en créditos de AWS, mentorías especializadas y acceso a la red de inversores y emprendedores de Endeavor, además del acompañamiento de fondos de inversión y de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

La convocatoria está abierta desde el 12 de agosto hasta el 15 de septiembre y está dirigida a estudiantes de grado y posgrado, mayores de 18 años y residentes en Argentina.

Pueden participar equipos de universidades públicas y privadas de todo el país, como por ejemplo:

La Universidad de San Andrés (UDESA)

El Instituto tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

El Instituto Balseiro

El objetivo es que los estudiantes puedan trabajar sobre los desafíos técnicos de sus proyectos y, al mismo tiempo, incorporar herramientas vinculadas al desarrollo y escalamiento de startups.

El programa finalizará con un Demo Day, donde los equipos presentarán sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ecosistema emprendedor.

Los alumnos interesados podrán presentar su proyecto hasta el 15 de septiembre

Un premio de u$s100.000 para desarrollar el proyecto

El equipo ganador recibirá u$s100.000 en créditos de AWS para continuar con el desarrollo de su proyecto de inteligencia artificial.

El premio también contempla el acceso al ecosistema de Endeavor y mayor visibilidad para el emprendimiento, además de una distinción especial para la institución académica que respalda al equipo ganador.

Desde AWS indicaron que el programa busca acercar a los estudiantes argentinos las mismas herramientas tecnológicas utilizadas por startups en distintas etapas de crecimiento.

"Las universidades argentinas son un semillero extraordinario de talento e innovación. Con AI Founders Lab queremos estar desde el primer día junto a esos equipos", indicó Juan Ignacio Filips, Country Manager de AWS para Argentina.

Por su parte, María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, destacó que la iniciativa apunta a conectar talento, tecnología y comunidad para que más proyectos surgidos en universidades puedan convertirse en empresas.

Uno de los principales requisitos para participar es que la inteligencia artificial sea fundamental para el producto o servicio. Es decir, si se eliminara la IA, el proyecto debería perder su funcionalidad central o su principal ventaja competitiva.

Los interesados pueden presentar sus proyectos hasta el 15 de septiembre. La iniciativa apunta así a detectar talento dentro de las universidades argentinas y acelerar el paso de proyectos académicos hacia emprendimientos tecnológicos con potencial de crecimiento.