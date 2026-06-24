La plataforma, que opera en Argentina, Perú y Estados Unidos, recibió una inversión de Banco BIND mientras avanza en nuevas alianzas comerciales

Rentennials recibió una inversión de Banco BIND a través de su fondo Natan VC y dio un nuevo paso en su estrategia de expansión regional.

La startup especializada en car-sharing también avanza en una alianza comercial con Despegar junto con Endeavor mientras acelera una ronda de financiamiento por u$s400.000.

La empresa opera en la Argentina, Perú y Estados Unidos mediante una plataforma que conecta a propietarios de vehículos con personas que necesitan alquilar un auto de manera simple y digital.

Su propuesta se basa en el concepto de movilidad colaborativa, que permite que los dueños de vehículos obtengan ingresos adicionales a partir de unidades que, gran parte del tiempo, permanecen estacionadas.

Desde la compañía destacaron que los automóviles particulares suelen estar sin uso la mayor parte del día, algo que genera gastos fijos para sus propietarios sin producir ningún retorno económico.

A través de su plataforma, Rentennials busca transformar esa realidad al ofrecer una alternativa digital que facilita tanto la publicación como el alquiler de vehículos entre particulares.

Rentennials y su estrategia de expansión regional

Gerardo Germanó, fundador y CEO de la startup, indicó que el acuerdo con Banco BIND permitirá desarrollar nuevos productos y fortalecer la propuesta de valor para quienes comparten sus vehículos.

El ejecutivo detalló que parte de los recursos se destinarán a la creación de soluciones vinculadas a seguros, con el objetivo de reducir barreras operativas y mejorar la experiencia de los usuarios de la plataforma.

La inversión llega en un momento clave para la compañía, que se encuentra próxima a cerrar una ronda de financiamiento por u$s400.000 destinada a impulsar su crecimiento en nuevos mercados.

Germanó reveló también que la startup mantiene conversaciones con un inversor ángel de los Estados Unidos, una operación que podría permitirle completar cerca de 75% de la ronda actualmente en marcha.

Otro de los hitos recientes para la empresa fue finalizar entre las cuatro finalistas seleccionadas entre más de 100 startups para avanzar en una alianza comercial con Despegar junto con Endeavor, uno de los principales actores del sector turístico de la región.

Por último, Rentennials decidió incorporarse al Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. La startup llegó a este ecosistema a través del convenio de reciprocidad firmado entre el Parque y el Polo IT de Mendoza.